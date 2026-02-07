MinTrabajo sobre alza de inflación en enero: “una falacia que el salario vital es inflacionario”

Salario en especie en Colombia: ¿A cuánto equivale con el incremento del mínimo para 2026? Getty Images / Andrzej Rostek

En enero, la inflación anual aumentó de 5,1% a 5,3%, impulsado principalmente por restaurantes y hoteles, servicio doméstico, entre otros, según informó el Dane.

Un hecho que era esperado por los analistas por el incremento del 23% del salario mínimo, pero que para el Gobierno no tiene un impacto representativo.

De hecho, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció en redes sociales y afirmó que es “una falacia que el salario vital es inflacionario”.

“¡Una falacia! Que el salario vital es inflacionario, como salen a gritar desde los sectores políticos, económico y mediáticos reaccionarios, es una afirmación rebatida por los datos de inflación del mes de enero de los últimos trece años”, escribió en redes sociales.

Sin embargo, un informe de Bancolombia señala que el impacto del aumento del salario mínimo aún no se habría reflejado plenamente, por lo que en febrero y marzo podría subir más la inflación.

“El incremento se explicó por la materialización temprana de ajustes asociados al aumento del salario mínimo y a la indexación a la inflación del año pasado, concentrados en rubros intensivos en mano de obra y con esquemas de reajuste anual, como las tarifas de comidas en establecimientos de servicio a la mesa (3,36%), comidas preparadas por fuera del hogar (2,38%), arriendo imputado (0,43%) y efectivo (0,41%). Asimismo, destacó el aumento del servicio doméstico (5,16%)”, se lee en el estudio.

Para la entidad financiera, este dato ratifica las presiones inflacionarias vigentes y confirma la expectativa de que la inflación supere el 6,0% durante el año.

Asimismo, resaltó que con este dato, el Banco de la República se verá obligado a seguir incrementando su tasa de interés de política monetaria para anclar las expectativas y moderar los efectos inflacionarios del incremento en el salario mínimo.

¿Qué pasó con los arriendos?

La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz - Fedelonjas - expresó su preocupación por el incremento de la inflación y advirtió que aunque el arriendo efectivo influyó en el resultado, se evidencia un proceso de autorregulación

“Observamos que el rubro de arriendos y servicios para el hogar sigue buscando un punto de equilibrio. Si bien enero suele registrar un repunte por la renovación de contratos, confiamos en que esta presión sea temporal y que la inflación retome pronto su tendencia a la baja”, afirmó Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas.

Asimismo, señaló que “también es importante precisar que, aunque subclases como el arriendo efectivo han sido de las más influyentes en este resultado, se evidencia un proceso de autorregulación: su variación anual ha mantenido una tendencia que lo conduce a estar por debajo del límite permitido, mientras que su variación mensual mostró estar por debajo del IPC registrado en enero de 2026 (IPC mensual arriendo efectivo 0,41% vs. IPC Nacional mensual 1,18%)”.