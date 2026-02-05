Tabla de posiciones de la Liga colombiana: así quedó tras la victoria de Nacional ante América

Concluyó la fecha 4 de la Liga colombiana, la segunda del campeonato que se puede desarrollar de manera completa ante los partidos que hay aplazados por la jornada 2 y 3. Deportivo Pasto sigue como líder, a pesar de haber caído en la jornada ante Deportivo Cali.

Cúcuta 1-1 Fortaleza

Las emociones en el General Santander de cara al enfrentamiento entre Cúcuta y Fortaleza comenzaron al minuto 12 con el penalti marcado por Luifer Hernández. Ahora bien, el elenco local se quedó con un jugador menos por la expulsión de Sebastián Rodríguez (16′) y esto lo aprovechó el cuadro bogotano para lograr la igualdad al 86’ por intermedio de Harold Balanta.

Chicó 0-1 Santa Fe

La jornada futbolera del sábado concluyó con el agónico triunfo 0-1 de Independiente Santa Fe sobre Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia. El León se salvó de sumar su cuarta igualdad consecutiva en este arranque de la Liga.

El único tanto del partido llegó en el último minuto, al 90+7′, cuando Nahuel Bustos levantó un centro medido desde sector derecho que Emanuel Olivera, con un certero cabezazo contra el césped, capitalizó dentro del área.

Bucaramanga 5-0 Alianza

El conjunto Leopardo le propició una fuerte goleada al conjunto de Valledupar. En seis minutos le convirtió tres goles, pues anotó Fabián Sambueza (34′), Juan Mosquera (36′) y Luciano Pons (39′). Ya en el segundo tiempo volvió a acelerar el equipo de Leonel Álvarez mediante Emerson Batalla (61′) y Kevin Londoño (68′), un resultado que perjudica a Alianza en la tabla del descenso.

Cali 3-0 Pasto

El conjunto de Alberto Gamero también goleó por la fecha 4. En un partido polémico, que dejó a Pasto con 9 hombres, el Azucarero se impuso gracias a un doblete de Steven ‘Titi’ Rodríguez (28′ y 75′) y uno de Juan Dinneno al 13′. El marcador favorece al cuadro vallecaucano en el objetivo de desprenderse de la zona cercana al descenso.

Once Caldas 1-1 Jaguares

El conjunto de Manizales no pudo con el de Montería y terminaron igualando en Palogrande. Dayro Moreno marcó al minuto 76′ su gol número 376 de la carrera y quedó a dos de igualar a Sergio Galván Rey como máximo artilero de equipo Blanco. La igualdad para la visita fue obra de Yan Mosquera al 21′.

Llaneros 1-1 Águilas Doradas

El juego en Villavicencio terminó en empate. El conjunto local se fue en ventaja al minuto 31 con la anotación de Kevin Caicedo y luego, al 42′, se fue expulsado Francisco Meza. El empate lo marcó Jorge Rivaldo al minuto 49′.

Millonarios 0-0 Medellín

En un atípico partido que inició el domingo y terminó el lunes, tras ser aplazado por malas condiciones climáticas, Millonarios y Medellín igualaron sin goles y siguen sin ganar en el campeonato. El cuadro Poderoso tuvo dos opciones que se estrellaron en el palo, mientras que el Embajador terminó con un hombre menos por la expulsión de Rodrigo Ureña por doble amarilla.

Internacional Bogotá 0-0 Tolima

Tolima volvió a resistir con un hombre menos y se llevó un punto de Bogotá. A los 3 minutos de partido se fue expulsado Junior Hernández por una fuerte infracción sobre Facundo Boné, por lo que el resto del partido tuvo a un equipo capitalino que se impuso en todos los ambitos, pero la visita se encerró en defensa y logró la igualdad.

Pereira 2-3 Junior

El campeón sumó su segunda victoria del campeonato al imponerse a domicilio 2-3 contra Pereira en Armenia. El juego tuvo como gran novedad el primer gol de Luis Fernando Muriel en su regreso al Tiburón y fue de tiro libre. Cristian Barrios marcó doblete y fue la gran figura, mientras que por el Matecaña lo hicieron Santiago Aguilar y Gustavo Torres.

Nacional 2-1 América

Un partidazo brindaron ambos equipos en el clásico. En lo que apenas fue el segundo partido del equipo Verdolaga en el semestre, se impuso en el Atanasio al cuadro vallecaucano. Milton Casco marcó su primer gol con el cuadro antioqueño al minuto 13′ al aprovechar un error del arquero Jorge Soto, pero dos minutos más tarde llegó la igualdad mediante Dylan Borrero. Al 61′ fue Juan Manuel Rengifo el que puso el 2-1, mientras que Nicolás Hernández se fue expulsado al 71′.

Tabla de posiciones Liga 2026



