🔴EN VIVO | Nacional vs. América: siga acá la transmisión y el minuto a minuto del clásico

Atlético Nacional y América de Cali <b>darán por terminado la fecha cuatro de la liga colombiana.</b> El equipo antioqueño solo ha jugado 1 parido de liga y<b> buscará volver a sumar de a tres puntos</b>. En su debut de liga venció al <b>Boyacá Chicó</b> con un resultado contundente 4-0. El América de Cali buscará seguir con su<b> invicto </b>de tres partidos en este arranque de liga, luego de su debut con dos victorias frente a <b>Internacional de Bogotá 3-0 </b>y <b>Boyacá Chico 0-1</b>, su <b>empate 1-1 contra Once Caldas.</b> Los dirigidos por David González buscará la forma de revertir la situación por la que está pasando el club escarlata fuera de casa, ya que ha perdido el 50% de los últimos 10 partidos que ha disputado en dicha condición en la<b> liga colombiana, </b>cuatro victorias, cinco derrotas y un empate.En los<b> últimos cinco partidos</b> jugados en el <b>Atanasio Girardot</b>, con <b>Nacional </b>como local, el historial es ampliamente favorable para el conjunto<b> verdolaga</b>, que registra <b>cinco victorias consecutivas frente a su clásico rival</b>. <b>América de Cali </b>buscará romper una racha negativa cada vez que visita a Nacional en Medellín.<b> La última victoria del conjunto escarlata</b> en esta ciudad se remonta al <b>29 de noviembre de 2020,</b> cuando se impuso por 3-0, con goles de <b>Duván Vergara</b> y un <b>doblete de Adrián Ramos.</b>Desde entonces, han pasado <b>10 partidos</b> sin que el<b> América </b>pueda volver a ganar en <b>Medellín</b> ante <b>Nacional.</b> En ese lapso, el equipo <b>antioqueño </b>ha conseguido nueve victorias, mientras que el único empate se registró el 22 de febrero de 2021.