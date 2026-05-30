Fabian Ruiz tras título del PSG: “El fútbol es justo y lo ha ganado quién lo ha merecido”

Fabián Ruiz celebra con el trofeo de la Liga de Campeones. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images) / Image Photo Agency

Luego de imponerse 4-3 en la definición desde el punto penalti al Arsenal, el Paris Saint-Germain se convirtió en el segundo club que gana dos Ligas de Campeones consecutivas en este nuevo formato.

De hecho, desde que se erradicó la fase de grupos para jugarse una fase inicial de Liguilla, PSG es el único club que ha podido conquistar el título. La temporada pasada lo había hecho goleando en la final al Inter de Milán.

Tras conquistar la segunda Champions en la historia del club parisino, el volante español Fabián Ruiz aseguró que hubo “justicia” y celebró haber emulado lo hecho por el club Merengue anteriormente.

“Quién nos lo iba a decir. Hacer historia y así tan seguido. Ahora estamos también nosotros junto al Real Madrid”, destacó Ruiz en diálogo con Movistar, al concluir el partido contra Arsenal en Budapest.

“París y toda esta gente que ha venido se lo merece”, agregó el volante de 30 años que fue convocado a la Copa del Mundo, destacando que el “fútbol es justo y que ha ganado quién se lo merecía”.

“Ellos se defienden muy bien y lo sabíamos. Pero han tenido solo una ocasión. Han defendido todo el rato pero el fútbol es justo y lo ha ganado quién lo ha merecido”, concluyó al final del encuentro que terminó empatado 1-1 en los 90 minutos.