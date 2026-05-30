Andrés Llinás: “No estuvimos a la altura de la historia y la grandeza de Millonarios”

Millonarios cerró el 2026-I con una histórica e insípida goleada, luego de imponerse 1-8 a Atlético en el estadio Pascual Guerrero, en juego por la última fecha del Grupo B de la Copa Colombia.

El equipo bogotano avanzó como líder de su grupo a los octavos de final, igualando su mayor goleada en la historia del fútbol colombiano; sin embargo, el resultado pasó desapercibido, teniendo en cuenta que el club venía de ser eliminado en casa de la Copa Sudamericana, luego de caer 1-2 ante O’Higgins.

Andrés Llinás, uno de los referentes del plantel, publicó, a través de su cuenta de Instagram, un sentido mensaje a los hinchas de Millonarios, reconociendo que los jugadores no estuvieron a la altura a lo largo del semestre y siendo autocrítico con su nivel.

Mensaje de Andrés Llinás en su cuenta de Instagram

“​Hoy escribo estas líneas con el dolor que nos deja este cierre de semestre. No cumplimos con los objetivos que nos trazamos y somos los primeros en reconocer que no estuvimos a la altura de la historia y la grandeza de Millonarios. Como grupo asumimos la responsabilidad y entendemos perfectamente la frustración de cada uno de ustedes.

​Quiero decirles que acepto las críticas y la exigencia de la hinchada; siempre voy a dar la cara por este escudo, tanto en los momentos de celebración como en las dificultades, porque el respeto que tengo es absoluto.

​En lo personal, estos meses fueron un reto enorme de adaptación. Regresar de una lesión larga, sumado a no haber podido realizar la pretemporada completa, me obligó a competir al límite físico y recuperar sensaciones directamente en la cancha. No es una excusa, sino una realidad de lo exigente que es el fútbol de alto nivel, pero quiero que sepan que en cada partido dejé todo lo que tenía para aportar al equipo dentro de mis condiciones del momento.

Esta etapa de recuperación quedó atrás. El enfoque está puesto en el futuro y sé que este descanso y pretemporada será clave para realizar un trabajo físico completo y consolidar mi mejor versión.

​No podemos asegurar resultados desde ya, pero sí tengan la total certeza de que haremos todo lo que esté en nuestras manos y trabajaremos el doble desde el primer día de la pretemporada, para que el siguiente semestre sea diferente y podamos devolverle a Millonarios el lugar que merece. Gracias por el apoyo incondicional y vamos todos juntos.

De Millonarios toda la $#!& vida".

Balance de Millonarios y de Llinás en el semestre

Andrés Llinás disputó 24 partidos en lo corrido del semestre con Millonarios, con un saldo de dos goles marcados, 7 amonestaciones y 1.910 minutos de juego.

El club quedó eliminado en el Todos Contra Todos de la Liga colombiana, sin siquiera llegar a los playoffs; mientras que en Copa Sudamericana, teniendo todo a su favor para acceder a los playoffs, como mínimo, quedaron eliminados al perder en casa.