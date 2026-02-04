El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Fue un éxito, él está muy contento”: Hija de Petro reveló detalles de la reunión con Donald Trump

Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, habló en 6AM W sobre la reunión que tuvo el mandatario con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto teniendo en cuenta que fue ella quien estuvo junto a su padre en Washington.

Petro, quien estuvo en entrevista exclusiva con Julio Sánchez Cristo, en Caracol Radio, se mostró muy satisfecho con las conclusiones de dicha reunión.

Respecto a esto, Andrea afirmó que esta felicidad de él también estaba relacionada con el apoyo familiar que recibió el jefe de Estado antes de ingresar a la Casa Blanca.

“Lo hicimos de aposta. Hubo una situación con su nieta d que acaba de nacer hace dos meses (...) yo hice venir a la chiquitica de sorpresa, él no tenía ni idea para que él estuviera tranquilo, que tuviera la mejor energía”, dijo.

Asimismo, reveló que ella fue la encargada de ayudarlo a vestir, de ayudarlo a relajarse, a que estuviera en calma.

“Él estaba muy tranquilo, muy calmado y cuando salió de la reunión dijo que fue un éxito rotundo, está muy contento”, mencionó.

Aunque confesó que su padre sintió un poco de nervios, señaló que al ser una reunión de ‘tú a tú’, el presidente Donald Trump “se comportó muy bien”.

“Hay una presión en la atmósfera, imagínense ustedes que sentían presión en Colombia, ahora imagínense cómo estábamos nosotros como familia. Yo no dormí en toda la noche, él se acostó muy temprano y madrugó“, reveló.

Y agregó: “Con ese rifirrafe que hubo entre ellos dos había mucha presión, yo no dormí, estaba muy preocupada, había mucha ansiedad de que esto se termine y que las cosas se den en el mejor manejo del país, no se hablaron cosas personales de él”.

“Salió mejor de lo que pensábamos”, reiteró.

Finalmente habló del atuendo del jefe de Estado, detallando que fue él mismo el que eligió su ropa. “Se vio en el espejo con la corbata dorada y dijo ”esto es la alusión del oro de Colombia, esa va".