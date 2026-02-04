6AM W6AM W

El tono de Petro cambió, pero cuando regrese a Colombia vamos a ver lo que hace: congresista de EEUU

Carlos Giménez, congresista republicano, habla sobre la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington.

09:23

Foto: GettyImages

El congresista republicano Carlos Giménez, exalcalde de Miami y excomisionado del condado Miami-Dade, expresó un marcado escepticismo sobre el reciente acercamiento entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque reconoce un cambio en el tono de las relaciones, Giménez enfatizó que los hechos, y no solo las palabras, serán el verdadero indicador de un progreso significativo.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

09:23

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El siguiente artículo se está cargando

