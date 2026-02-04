El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El tono de Petro cambió, pero cuando regrese a Colombia vamos a ver lo que hace: congresista de EEUU

El congresista republicano Carlos Giménez, exalcalde de Miami y excomisionado del condado Miami-Dade, expresó un marcado escepticismo sobre el reciente acercamiento entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque reconoce un cambio en el tono de las relaciones, Giménez enfatizó que los hechos, y no solo las palabras, serán el verdadero indicador de un progreso significativo.

