Una persona muerta y tres desaparecidos dejan las lluvias en Necoclí

Urabá- Antioquia

Las intensas lluvias del fin de semana ya cobraron la vida de la primera persona en el Urabá antioqueño, donde las 11 poblaciones de la subregión reportaron emergencias por pérdidas de cultivos , daños en casas e infraestructura como puentes.

El director encargado del Dagran, Daniel Galeano Tamayo reportó que una creciente súbita arrastró a cuatro personas de la vereda El Algodón del municpio de Necoclí , donde avanzan las labores de búsqueda y rescate para lograr hallarlos, un adulto mayor ya fue encontrado sin vida

“De los desaparecidos nos ha reportado en la mañana de hoy que fueron cuatro personas que estaban en un albergue temporal en el municipio de Necoclí; estas personas eran de la vereda El Algodón. De estas personas, dado el incremento de los niveles del afluente del día de ayer, se les recomendó salir por parte del municipio. Lamentablemente, hubo un caso omiso y hubo cuatro desaparecidos. Los cuatro desaparecidos nos reportan hace unos momentos que hubo un hombre que aparece, por lastimosamente fallecido”.

Solicitud de donaciones

La primera dama del municipio de Necoclí, Nereyda Pájaro Silgad, convocó a la ciudadanía de Antioquia e incluso del exterior para que se sumen a la campaña de donaciones para atender la considerable cantidad de personas damnificadas por las lluvias, principalmente en la ruralidad.

“Invito a todos los necocliseños y a los amigos que tengo en el exterior, aquí en Colombia, que nos colaboren, que nos ayuden. Necesitamos comida, necesitamos ropa, necesitamos camas, colchones, todo lo que esté a nuestro alcance”.

Las donaciones se están recibiendo en la sede del cuerpo de bomberos de la población, desde donde se coordinará la entrega de estas ayudas a las personas afectadas.

Alerta de evacuación