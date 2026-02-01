Graves inundaciones sufren habitantes de extensa parte del municipio de Arboletes en el Urabá

Arboletes- Antioquia

Desde el día viernes las lluvias no dan tregua en el municipio de Arboletes en el Urabá antioqueño, lo que ya ha generado graves emergencias debido a las inundaciones que se registran en al menos dos corregimientos, entre ellos Guadual y Naranjitas, además del área urbana. Debido a que e l nivel del agua no disminuye , aún las autoridades de socorro no han podido iniciar los recorridos para atender a las comunidades afectadas.

Robert Peralta, comandante de bomberos de Arboletes, describió la dura situación que atraviesa la comunidad, tanto en el área urbana como en la rural, todo por cuenta del desbordamiento del río Jobo que desemboca en el mar Caribe. El socorrista asegura que las lluvias son catalogadas como atípicas porque no son normales en esta época del año .

“Sólo que en Río Jobo sufre algo como que la desembocadura entre el río y el mar estaba taponada Entonces, al estar taponado con arena, se subió el nivel, subió harto y las casas que están a las riberas, pues, sufrieron afectaciones. Hay familias cuyos cultivos están bastante afectados. Animales que se los han llevado a la corriente. Hay gente que está muy damnificada, que tiene siembra de peces. También están siendo afectados los galpones de gallinas y de pollos. Esos animalitos están bastante afectados”, relató el socorrista.

Se espera que este domingo los bomberos y la alcaldía hagan un recorrido para analizar el tipo de daños que tienen las familias y gestionar las ayudas pertinentes. Las lluvias en el territorio persisten.

Por fortuna, no se registran personas heridas ni arrastradas por el agua, pero sí los daños son cuantiosos.