Uber habría cobrado $1,6 millones por viaje del aeropuerto José María Córdova a Sabaneta a usuario

Medellín

Más de 1,6 millones de pesos costó un viaje en carro del aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, al municipio de Sabaneta, según denunció un usuario de Uber.

El hecho fue expuesto en la red social X por Johan Coy, quien relató que tomó el servicio el domingo 1 de febrero, luego de llegar de un viaje desde Bogotá. Según explicó en la publicación, antes de iniciar el recorrido la aplicación le mostraba un valor estimado de 127.460 pesos, lo que acostumbra a pagar normalmente, por lo que decidió aceptar el viaje sin inconvenientes.

Sin embargo, al llegar a su casa recibió la notificación de su banco informándole que se había realizado un cobro por 1.624.942 pesos a su tarjeta de crédito, un incremento del 1.275 %

“Pensé que se trataba de un error en el mensaje. Ingresé a la app y, efectivamente, la carrera aparecía por ese valor”, contó Coy en un hilo publicado en su cuenta @Johan_CoyR.

¿Soporte y ayuda?

El usuario aseguró que se comunicó con el soporte de Uber para reclamar por el inesperado y millonario cobro, pero la respuesta que recibió aumentó su inconformidad. Según relató, una asesora le indicó a través de mensajes, que el costo real del viaje había sido de 1.752.000 pesos, pero que la empresa realizó un “ajuste” para dejarlo en 1.678.464 pesos, descontando 73.536 pesos.

El hombre solicitó a Bancolombia frenar el pago con su tarjeta de crédito; no obstante, desde el banco le informaron que el reintegro solo podía ser gestionado directamente con la aplicación de transporte Uber.

El afectado también denunció que toda la atención fue realizada a través de respuestas automatizadas, sin posibilidad de hablar con un asesor humano.

“Con un servicio al cliente tan desastroso, me veo obligado a exponer este caso acá, con la esperanza de que alguna persona real que trabaje en Uber me pueda ayudar”, expresó en la publicación de X.

La única respuesta que habría recibido Coy fue un mensaje genérico en el que la empresa le pide reportar la situación directamente desde la aplicación o a través de su centro de ayuda, sin que hasta el momento se haya anunciado alguna solución o intención de reintegrar a su cuenta la gran suma de dinero.