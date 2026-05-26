Fallo ordena freno de construcción de hospital por presunto daño a humedal en La Ceja

La Ceja, Antioquia

Luego de la polémica que desató la intervención del lote contiguo al colegio Bernardo Uribe Londoño (IE BUL) a inicios del presente año en el municipio de La Ceja, Antioquia, el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín ordenó suspender de manera inmediata cualquier tipo de construcción en este predio.

La Alcaldía de La Ceja había subdividido el predio de 32.000 metros cuadrados del colegio para destinar un lote de aproximadamente 10.000 metros cuadrados a la construcción de un hospital de segundo nivel. Sin embargo, durante el ingreso de maquinaria al terreno y la construcción de los cimientos del hospital, la comunidad educativa y líderes comunitarios del sector denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con la legalidad y la socialización del proyecto. Según argumenta la ciudadanía, las obras se desarrollan en un humedal que funciona como espacio ambiental y pedagógico.

¿Cuál es la decisión judicial?

A través del principio de precaución ambiental, el fallo del juzgado administrativo establece tres medidas clave. En primera instancia, ordena el freno total e inmediato de las obras en el predio hasta que se demuestre técnicamente que el proyecto no afectará el ecosistema protegido. Segundo, le otorga a la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare) un plazo de un mes para realizar un estudio hidrogeológico que permita establecer el estado del terreno.

Por último, dispone abrir espacios de participación ciudadana mediante la publicación de un extracto de la demanda en la Personería de La Ceja durante cinco días. Por otra parte, la Administración Municipal tendrá diez días hábiles para responder a la demanda.

Un llamado a la acción popular

El concejal Kevin Jiménez, quien ha apoyado la protección de este espacio, manifestó que la decisión sobre dicho proyecto debe tomarse mediante la acción popular antes de que se dicte una sentencia final.

Además, añadió: “Recordemos que, después de tratarnos de guerrilleros y de vándalos, llevamos entre cinco y seis meses en esta misma lucha, a partir de una construcción ciudadana con estudiantes, profesores, directivos y la comunidad en general. Lo que hemos hecho ha sido construir una comunidad educativa que hoy defiende lo que es propio, que es el territorio de todos y todas”.

De igual manera, manifestó la posibilidad de declarar la existencia del humedal, pues en este municipio del Oriente antioqueño solo se reconocen tres de estos ecosistemas híbridos, Guamito, La María y La Milagrosa.

Respuesta institucional

Aunque todavía no hay una respuesta oficial del fallo, durante la controversia, la administración municipal hizo público un comunicado a través de las redes sociales de la entidad para manifestar que el lote donde se proyecta la infraestructura de salud es un predio público desde el año 1967. Además, señaló que el área no ha tenido un uso definido durante varios años, lo que ha desencadenado problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y situaciones que afectan la convivencia.