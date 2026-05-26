Medellín implementa nueva hoja de ruta para fortalecer la seguridad turística

Medellín

El Distrito de Medellín, en alianza con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, ha lanzado oficialmente el nuevo Plan Distrital de Seguridad Turística 2026-2030. Esta estrategia de articulación institucional y territorial busca garantizar un turismo responsable, sostenible y humano en la capital de Antioquia. Ante el acelerado crecimiento del sector, la Alcaldía de Medellín implementará este modelo de corresponsabilidad entre autoridades, ciudadanos y comerciantes para reaccionar de manera oportuna a los riesgos y consolidar a la región como un destino internacional confiable.

La necesidad de un plan integral de seguridad turística se fundamenta en el crecimiento exponencial de la ciudad. Durante el año 2025, Medellín recibió más de 2 millones de visitantes extranjeros, una cifra histórica que impulsa la economía local pero que también exige mecanismos de control más eficientes. El principal objetivo del Plan de Seguridad Turística 2026-2030 es mitigar los riesgos asociados a la masificación, ofreciendo experiencias seguras, competitivas y memorables tanto para los viajeros nacionales e internacionales como para los trabajadores del gremio y la comunidad local.

Para posicionar a Medellín como un destino seguro y competitivo, la estrategia se desarrollará bajo seis ejes fundamentales: gobernanza estratégica, posicionamiento del destino, seguridad con enfoque comunitario, comunicación estratégica, prevención del delito y articulación interior. A través de estos pilares, las autoridades locales buscan fortalecer el turismo formal y legal en las comunas más visitadas, mejorando la confianza del visitante y disminuyendo los delitos de impacto que afectan la imagen de la ciudad en el exterior.

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Por su parte, la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta, señaló que es indispensable consolidar un entorno donde la autoridad institucional garantice de manera permanente una experiencia segura y confiable tanto para los habitantes locales como para los viajeros. Asimismo, López Acosta puntualizó que el turismo debe funcionar como un motor de desarrollo económico sostenible, asegurando que bajo ninguna circunstancia se comprometa el bienestar y la seguridad de la ciudadanía y de quienes visitan la región.

Uno de los puntos críticos del plan de seguridad turística es la lucha frontal contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA). La administración distrital confirmó que se ejecutarán operativos policiales y judiciales contundentes para combatir el turismo sexual, castigando con severidad a los responsables. Esta ofensiva busca erradicar las dinámicas delictivas de los sectores turísticos y hoteleros, garantizando entornos de protección integral para la infancia en el Distrito de Medellín.

De forma simultánea al plan de seguridad, las autoridades presentaron la nueva Guía de Buenas Prácticas para la Prevención de la Explotación Sexual en Viviendas Turísticas. Este documento funciona como un manual de prevención no solo para los arrendadores de plataformas de hospedaje, sino para toda la ciudadanía. La guía enseña cómo actuar de forma oportuna, identificar conductas sospechosas y activar los canales de denuncia para proteger a los menores de edad, promoviendo un modelo de turismo sostenible, consciente y con tejido social.