Alerta en Medellín por riesgo de lluvias intensas en los próximos días

Medellín

Las intensas lluvias de los últimos días en Medellín podrían repetirse e incluso incrementar en las próximas semanas, de acuerdo con estimaciones del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, por lo que las autoridades están en máxima alerta.

Ante este panorama, la alcaldía de Medellín hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención y autocuidado, con el fin de reducir riesgos.

Las autoridades insistieron en la importancia de no arrojar basuras ni escombros a las quebradas, mantener libres los cauces, respetar el curso natural del agua y evitar la ocupación de las orillas, acciones clave para disminuir el impacto de las lluvias, especialmente en los sectores ubicados aguas abajo.

Por su parte, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) recordó a la ciudadanía la importancia de reportar de manera oportuna cualquier emergencia a través de la línea 123 y de informarse únicamente por los canales oficiales, para evitar la desinformación.

El director del DAGRD, Carlos Quintero, explicó que el monitoreo es constante y que las condiciones hidrometeorológicas pueden cambiar rápidamente.

“Monitoreamos permanentemente los sistemas de alerta temprana e invitamos a la ciudadanía a consultar las redes del Siata y el DAGRD, donde entregamos información actualizada. De esta manera nos preparamos y nos anticipamos a cualquier episodio de lluvia”, indicó el director del Dagrd.

Emergencias por las lluvias

La Alcaldía de Medellín señaló que continúa la atención a la emergencia ocurrida el pasado 28 de enero, ocasionada por las fuertes precipitaciones, que generaron inundaciones y desbordamiento de quebradas.

Actualmente, más de 400 servidores del Distrito y organismos de socorro trabajan en los puntos más afectados, con 54.600 metros cuadrados intervenidos y 424 metros cúbicos de material removido, equivalentes a 35 volquetas cargadas con residuos ordinarios, material vegetal, sedimentos, voluminosos y lodo.