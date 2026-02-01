Más de 1.400 familias damnificadas dejan las intensas lluvias en 13 municipios de Antioquia

Antioiquia

Un lamentable panorama ha expuesto el Dagran de la gobernación de Antioquia por las intensas y prolongadas lluvias de las últimas horas en el departamento. Todos los municipios del Urabá tienen emergencias por inundaciones y crecientes súbitas, entre otras situaciones asociadas a las precipitaciones. A este panorama se suman los municipios de Urrao en el Suroeste y El Bagre en el Bajo Cauca. Estas poblaciones, la cifra de damnificados según el reciente reporte, es de 1.413 familias damnificadas.

Emergencias por municipio

En San Juan de Urabá, que es quizás la población más afectada, se registran 600 familias damnificadas en 10 veredas por el desbordamiento de los ríos San Juan y Damaquiel, que dañaron viviendas y cultivos.

El municipio de Murindó es el segundo más golpeado; allí el reporte preliminar es de 416 familias damnificadas. En esta población aún avanza la caracterización de afectaciones.

San Pedro de Urabá reporta alrededor de 200 familias damnificadas, también por inundaciones en el corregimiento El Tomate y las veredas Nuevo Horizonte y Florida.

En Necoclí, los ríos Mulatico, Mulato y la quebrada La Anguila generaron inundaciones por creciente súbita en ocho veredas.

Mientras que Arboletes reporta inundaciones debido al desbordamiento del río Jobo, dos corregimientos están con graves emergencias, lo mismo que el sector Jerusalén del área urbana.

En el distrito de Turbo, el reporte es que hay incremento de los niveles de los afluentes, sumado a la alerta de la DIMAR, la cual indica que se están reportando vientos de entre 46 y 55 km/h y oleaje de hasta tres metros, que se puede extender hasta el lunes 2 de febrero.

Carepa manifiesta que tiene inundaciones por aumento del nivel del río Vijagual. Esta población aún está evaluando las emergencias.

Apartado: Incremento en los niveles de afluentes urbanos y rurales. El municipio realiza caracterización.

Chigorodó: Monitoreo permanente ante alerta naranja en los ríos Chigorodó y León.

Mutatá: Alta probabilidad de afectaciones debido a las condiciones hidrológicas actuales.

Vigía del Fuerte: Múltiples inundaciones en zonas urbanas y rurales.

Bajo Cauca

El municipio que reporta graves inundaciones es El Bagre en la vereda La Corona. Allí de manera preliminar se indica que hay alrededor de 80 familias damnificadas. También continúa el censo.

Suroeste Antioquia

Por el momento, la población que manifiesta estar atendiendo emergencias es Urrao, donde una creciente súbita generó daños en dos viviendas y pérdida de cultivos. Esto ocurre en las comunidades de Taita y Puntas de Ocaidó.

Este es apenas un reporte preliminar porque todas las poblaciones avanzan en los censos e identificación total de daños, pérdidas de cultivos, infraestructura como puentes y vías.