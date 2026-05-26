Concejo aprobó adicionar $399 mil millones al presupuesto de Medellín

Medellín, Antioquia

El Concejo de Medellín aprobó la incorporación de más de 399 mil millones de pesos provenientes del superávit fiscal al presupuesto del Distrito, recursos que la administración de Federico Gutiérrez destinará a inversión social, infraestructura y programas de atención ciudadana.

Según explicó el alcalde a través de sus redes sociales, parte de los recursos serán dirigidos al fortalecimiento de escenarios deportivos y programas de recreación, así como a obras de mejoramiento y mantenimiento en instituciones educativas oficiales de la ciudad.

La adición presupuestal también contempla inversiones en sostenibilidad ambiental, manejo de residuos sólidos, protección animal y conservación de los cerros tutelares de Medellín.

Otro de los frentes priorizados será la atención integral a la primera infancia, con recursos para ampliar cobertura y fortalecer programas dirigidos a niños y niñas.

La administración distrital además anunció inversiones en vivienda digna y mejoramientos habitacionales para distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que los recursos provienen de medidas de austeridad, eficiencia administrativa y manejo transparente de las finanzas públicas, y sostuvo que la incorporación permitirá acelerar proyectos sociales y de infraestructura en Medellín.