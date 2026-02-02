Bello invertirá $400 millones en la Casa de la Cultura Cerro del Ángel, que cerrará dos meses

Bello, Antioquia

Desde este martes 3 de febrero, la Casa de la Cultura Cerro del Ángel entrará en un proceso de reparaciones y mejoras en su infraestructura, luego de que la Alcaldía de Bello priorizara la intervención de este espacio patrimonial con una inversión de 400 millones de pesos.

La decisión implica el cierre temporal del lugar y la suspensión de sus servicios por cerca de dos meses, tiempo durante el cual se realizarán obras necesarias para corregir afectaciones estructurales y garantizar condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento para quienes usan este escenario cultural.

El secretario de Cultura de Bello, Nabor Castaño Cano, explicó que la intervención hace parte de una estrategia orientada a fortalecer infraestructuras patrimoniales del municipio, entendiendo el valor que estos espacios tienen para la vida cultural de la ciudad.

Según indicó, la Casa de la Cultura Cerro del Ángel fue identificada como una prioridad dentro de este proceso.

Castaño Cano también reconoció que el cierre puede generar incomodidades en la comunidad, razón por la cual ofreció disculpas a los usuarios y explicó que la suspensión de actividades es una medida necesaria para proteger el patrimonio y permitir que las obras se desarrollen de manera segura.

Una vez finalizada la intervención, la administración municipal espera entregar a la ciudadanía una Casa de la Cultura fortalecida, con mejores condiciones para el desarrollo de procesos artísticos, formativos y culturales.