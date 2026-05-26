Buscan a turista desaparecido tras fiesta en un planchón en El Peñol - Guatapé

El Peñol, Antioquia

Una intensa operación de búsqueda adelantan los organismos de socorro en el embalse de El Peñol, Oriente antioqueño, para dar con el paradero de Alexander Avendaño Varela, un joven de 22 años oriundo de Medellín que desapareció en una fiesta en un planchón turístico.

La emergencia ocurrió en la noche del domingo 24 de mayo, cuando el joven compartía con varias personas en una embarcación que había partido desde el muelle de Guatapé con destino a la Isla del Sol, en jurisdicción del municipio de El Peñol.

De acuerdo con los reportes preliminares, el joven decidió lanzarse al embalse sin chaleco salvavidas en los sectores conocidos como Palmira y Magdalena. Sin embargo, después de ingresar al agua no volvió a ser visto, lo que generó momentos de angustia entre los demás ocupantes del planchón, quienes alertaron a las autoridades.

Labores de búsqueda y rescate

Los organismos de socorro mantienen un amplio operativo para tratar de localizarlo. En las labores participan 14 buzos especializados de los cuerpos de bomberos de Marinilla, El Peñol, La Ceja, El Retiro y El Carmen de Viboral, quienes realizan inmersiones a profundidades de entre 20 y 33 metros.

La búsqueda también cuenta con apoyo de la Policía Fluvial, Bomberos de Guatapé, personal de protección del embalse de EPM y la Alcaldía de El Peñol. Para las maniobras se dispusieron varias embarcaciones, sonares especializados y otros equipos técnicos.

Las autoridades explicaron que las condiciones del embalse han dificultado las labores de rescate debido a la poca visibilidad bajo el agua, las bajas temperaturas y la profundidad en la que deben operar los rescatistas.

De manera paralela, las autoridades revisan los protocolos de seguridad implementados durante la actividad turística, luego de que videos difundidos en redes sociales mostraran que varios de los asistentes no portaban chalecos salvavidas al momento de la emergencia.