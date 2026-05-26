Puertas blindadas, cámaras y telescopio, así estaba la casa donde capturaron a alias ‘El Menor’

Medellín, Antioquia

En un golpe a la estructura criminal Los Chivos, las autoridades capturaron a Daniel Suaza Ochoa, alias ‘El Menor’, considerado su máximo cabecilla, durante un operativo realizado en el sector Mano de Dios, en Altavista. Junto a su detención se incautaron armas, dinero y evidencia de importancia para las investigaciones.

La vivienda donde residía alias ‘El Menor’ reflejaba un alto nivel de ostentación y fortificación. Se trata de una edificación de aproximadamente cuatro pisos con puertas blindadas tanto en el exterior como en el interior, circuito cerrado de televisión y un telescopio para vigilar zonas lejanas y anticipar la llegada de la fuerza pública.

El operativo, de alta complejidad, fue liderado por el Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en articulación con la Seccional de Carabineros, los Comandos de Grupos de Operaciones Especiales y el UNDEMO. Se realizaron siete diligencias de allanamiento: seis en casas de familiares del cabecilla y la séptima en su lugar de residencia.

Durante la operación, los delincuentes utilizaron perros de razas agresivas y alta peligrosidad, una modalidad según lo indicado por el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa cada vez más común en bandas criminales. Incluso, en medio de la operación uno de estos animales mordió en la pierna a un oficial del Gaula, quien tuvo que ser trasladado a un centro médico y sometido a cirugía debido a la profundidad de la herida.

“La captura de alias ‘el Menor’ representa un golpe estructural contra una organización criminal que pretendía mantener sometida a la comunidad mediante el miedo, la extorsión y el control territorial. Medellín no retrocede frente a las estructuras delincuenciales y seguimos avanzando en la recuperación institucional de los territorios”, aseguró el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

En el operativo también se logró la captura de Juan Esteban Suaza, alias ‘El Cerrajero’. Este fue capturado en flagrancia, familiar de alias ‘El Menor’, y fue capturado por el delito de violencia contra servidor público, porque precisamente trató de agredir a los uniformados de la fuerza pública que estaban en el operativo.

Alias ‘el Menor’ deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y tráfico de estupefacientes.

Los Chivos se dedicaban principalmente a la extorsión a residentes y comerciantes de la zona. Con esta captura, las autoridades buscan desarticular por completo esta estructura que generaba zozobra en Altavista.