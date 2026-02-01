Necoclí: 63 familias afectadas y más de siete veredas inundadas es el balance inicial de la alcaldía

Necoclí- Antioquia

La alcaldía del municipio de Necoclí comenzó a reportar los primeros balances de las inundaciones que afronta una extensa parte de esta población desde el pasado viernes 30 de enero y que, debido al alto nivel del agua de los ríos desbordados, no habían podido iniciar con el censo de familias afectadas.

Según la administración municipal, en Necoclí se han logrado censar 63 familias afectadas por las inundaciones; seis están en un alto riesgo por la erosión de los ríos con elevado caudal: una en el corregimiento de Changas, una en la vereda La Salada y tres en la vereda La Unión. El número de afectados puede ser más alto.

La alcaldía también reporta que el reporte preliminar indica que, aparte de las inundaciones por el desbordamiento de ríos, también hay caída de puentes y bloqueos totales de vías, lo que ha dificultado el acceso a varios sectores rurales.

“Las afectaciones se concentran en las veredas Palestina, Villanueva, Bocas de Iguana, Sucio Laureles, La Unión, La Salada y Nueva Pampa, donde se adelanta la verificación de daños y necesidades. En la vereda Bocas de Iguana, las viviendas ubicadas al otro lado del río debieron ser evacuadas de manera preventiva ante el incremento significativo del caudal. Aunque hasta el momento no ha sido posible el acceso a estas familias por las condiciones del terreno, se informa que el nivel del río se encuentra actualmente en descenso”, agregó en un comunicado.

Tampoco se ha podido realizar un consolidado de número de hectáreas de cultivos afectados , pero se está pendiente de levantar este censo, indicó la alcaldía.

Ante las emergencias se activó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) e inició el proceso de caracterización de viviendas y familias afectadas, con el fin de definir las acciones de atención, asistencia humanitaria y mitigación del riesgo.