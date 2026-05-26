Un integrante del Clan del Golfo fue neutralizado en combates con el Ejército en Andes

Andes, Antioquia

Un presunto integrante del Clan del Golfo fue neutralizado por tropas del Ejército Nacional durante combates registrados en zona rural del municipio de Andes, en el suroeste de Antioquia.

De acuerdo con el reporte entregado por el Ejército, las operaciones fueron adelantadas por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada, en medio de enfrentamientos contra presuntos integrantes de esa estructura armada ilegal.

Tras los combates, las tropas lograron abatir a uno de los presuntos miembros del grupo criminal. Además, en el lugar fueron incautados un revólver, una subametralladora y un proveedor.

El Ejército Nacional informó que estas acciones hacen parte de la ofensiva militar que se desarrolla en el suroeste antioqueño contra los grupos armados organizados que delinquen en esta subregión del departamento.

Asimismo, indicó que tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 continúan desarrollando operaciones militares en zona rural de Andes, donde se mantienen las acciones ofensivas contra presuntos integrantes del Clan del Golfo.