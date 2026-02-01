La gobernación de Antioquia comenzó a enviar ayuda humanitaria a Urabá

Urabá- Antioquia

Las lluvias que se reportan en el Urabá antioqueño han generado graves daños en cultivos, vías, viviendas y animales por inundaciones generadas por crecientes súbitas. Más de 1.200 familias requieren apoyo, por lo que la gobernación de Antioquia activó el envío de ayudas humanitarias a la subregión.

San Juan de Urabá es la población más afectada, con 600 familias ; principalmente allí ya llegaron las primeras ayudas humanitarias enviadas por el DAGRAN, que serán distribuidas lo más pronto posible.

“Agradecido porque tenemos gran parte de población afectada, donde recibimos kits familiares, kits de alimentación, kits de aseo para niños. Las estamos almacenando para enseguida distribuirlas a los lugares donde están las personas afectadas”, confirmó Carlos Villadiego Bello, director de la UMATA y coordinador municipal de gestión del riesgo de San Juan de Urabá.

Se está pendiente del envío de ayudas a las demás poblaciones como Arboletes y Necoclí , donde hay una cantidad de familias damnificadas.

Ante toda esta contingencia de las últimas horas, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que este lunes liderará un Consejo extraordinario de Gestión del Riesgo para analizar estrategias.