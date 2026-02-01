Esposa de Diogenes Quintero asumirá su representación con miras al Congreso

Cúcuta

Diana Riveros, esposa del fallecido representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero Amaya, anunció que asumirá el compromiso de continuar con el legado político y social que su esposo dejó en vida.

Quintero, quien aspiraba nuevamente al Congreso por el número 101 del Partido de la U, perdió la vida en el trágico accidente aéreo de Satena ocurrido en Norte de Santander.

En medio del profundo dolor que embarga a su familia y a toda la región, Riveros ha decidido mantener en alto las banderas que él defendió con convicción: el desarrollo, la paz y la dignidad del pueblo catatumbero.

“Asumo este camino con el corazón lleno de amor y compromiso por la gente del Catatumbo, por quienes Diógenes trabajó incansablemente. Su causa sigue viva y su voz no se apagará”, expresó Riveros al confirmar su decisión de continuar con el proyecto político que representaba a miles de campesinos, líderes y comunidades del territorio.

Diana Riveros será quien asuma el espacio político por el que Quintero aspiraba, dando continuidad a su visión de unidad y transformación para las elecciones del próximo 8 de marzo.