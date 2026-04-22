Presidente Petro pidió a Otty Patiño que, ante incumplimientos de ‘Calarcá’, frene la paz para él

Este martes, el presidente Gustavo Petro lideró un nuevo consejo de ministros, en el que lanzó advertencias sobre la continuidad de procesos de paz para los que siguen delinquiendo.

En medio del consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia sobre el futuro de los diálogos de paz con disidencias de alias ‘Calarcá’, al cuestionar el comportamiento de su comandante y advertir que, si continúan las acciones violentas, “no hay paz”.

El mandatario señaló que pidió al consejero comisionado de paz, Otty Patiño, verificar si alias “Calarcá” ha incumplido compromisos clave como frenar la deforestación y cesar ataques armados. Pues, según Petro, en lugar de avanzar hacia la paz, este grupo estaría involucrado en asesinatos de soldados y en crímenes de guerra contra facciones rivales.

El presidente también arremetió contra el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias, al mando de alias Iván Mordisco, al que calificó como una estructura “narco-narco”, insistiendo en que sus actividades criminales atentan contra cualquier posibilidad de negociación seria: “La paz no puede construirse sobre mentiras”.

Estas declaraciones del jefe de Estado, se dan en medio del debate por la política de “paz total”, una de las principales banderas del gobierno Petro, que busca negociar simultáneamente con diferentes grupos armados ilegales.