Gobierno creará ruta con comunidad Misak para atender conflicto territorial y sus inconformidades

Más de 800 manifestantes de la comunidad Misak llegaron a Bogotá, y han realizado protestas en varios puntos ante las inconformidades por parte del Gobierno con lo prometido para la defensa de los territorios, y las garantías para la permanencia de sus resguardos y la protección ante la presencia de grupos armados.

Se trata de un pliego de 11 peticiones, por las que pedían una mesa de diálogo con el Gobierno, y por las que realizaron protestas y hasta un intento de ingreso al Ministerio de Relaciones Exteriores en el centro de la capital del país.

Frente a esto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, el viceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón y la ministra Martha Carvajalino se reunieron este miércoles, y acordaron crear una ruta institucional para atender los inconformismos y el pliego de peticiones de la comunidad del Cauca.

¿Qué más acordaron?

En el encuentro, el Gobierno se comprometió a avanzar en la revisión jurídica del pliego de peticiones que entregó la comunidad Misak, para construir soluciones de fondo.

Además, realizarán este viernes una reunión técnica en la Agencia Nacional de Tierras, para finiquitar soluciones a los inconformismos de la comunidad indígena.