Revelan último audio del avión de Satena accidentado en Norte de Santander: ¿Se reportaron fallas?

En la tarde de este miércoles 28 de enero de 2026, la incertidumbre se apoderó de los familiares de 13 pasajeros y dos miembros de la tripulación, quienes se encontraban a bordo del vuelo 8849 de Satena.

Cerca de las 2:30 p.m., la aerolínea confirmó la pérdida de contacto con el avión Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, operado por la empresa Searca, que se había comunicado cerca de las 12 del mediodía por última vez.

La trágica noticia se confirmó 2 horas y media más tarde, cuando habitantes del municipio de la Playa de Belén, en la vereda Curasica, reportaron el hallazgo y, posteriormente, se confirmó el fallecimiento de todos los ocupantes, entre ellos el congresista Diógenes Quintero y el aspirante a la cámara Carlos Salcedo.

Último audio conocido del avión accidentado de Satena

El avión de matrícula HK4709 era pilotado por el capitán Miguel Vanegas y el copiloto José de la Vega. Vanegas tenía más de 20 años de experiencia y destacaba por sus conocimientos, según contó su hermano Gabriel en 6AM W con Julio Sánchez Cristo.

De acuerdo con lo revelado por la Aerocivil y la aerolínea Satena, a las 11:45 a.m. se produjo la última comunicación entre el capitán y los operadores de la torre de control en el aeropuerto de Ocaña, en el que el aterrizaje estaba programado para las 12:05.

En los audios revelados por AT Colombia Live, plataforma que permite escuchar en vivo los audios de las torres de control en el país, no se evidencia el reporte de ningún tipo de emergencia, más allá de los protocolos habituales de la operación. Esta es la transcripción:

Piloto: Cúcuta, aproximación, Satena 8849, estaría listo descenso

Cúcuta, aproximación, Satena 8849, estaría listo descenso Torre de control: Satena 8849, descenso a discreción, sin tránsito reportado, notifique 10 millas antes de Ocaña

Satena 8849, descenso a discreción, sin tránsito reportado, notifique 10 millas antes de Ocaña Piloto: Llamará 10 millas fuera y descenso a discreción; llamará

Llamará 10 millas fuera y descenso a discreción; llamará Torre de control: Satena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña.

¿Qué se sabe de las causas del accidente?

Las empresas involucradas en el servicio de la aeronave siniestrada, Satena y Searca, se comprometieron a llegar a fondo con las indagaciones para determinar las causas del accidente.

Óscar Zuluaga, presidente de Satena, reconoció que la zona de los hechos presenta vulnerabilidades por la situación de orden público imperante; sin embargo, resaltó que la Aerocivil será la encargada de tener estos factores en cuenta.

“En la operación que tiene Satena en esta región, se cuenta con las condiciones mínimas requeridas para garantizar una operación segura y estable. Se viene trabajando de la mano con la aeronáutica civil en tecnología y recurso humano para poder lograr que en los aeropuertos regionales donde está operando Satena se cuente con todos los beneficios que tienen los otros aeropuertos troncales que tienen unas condiciones de radioayudas, condiciones amplias para la operación aérea”, señaló Zuluaga.

Por su parte, desde la Aeronáutica Civil confirmaron la recuperación de cajas negras y datos registrados en la aeronave que serán fundamentales en las pesquisas. Mientras tanto, Medicina Legal informó que cinco equipos forenses trabajarán en la identificación de los cuerpos de las 15 víctimas.