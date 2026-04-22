“No es el Congreso el lugar para un debate presidencial”: Abelardo de la Espriella a Paloma Valencia

Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa - Campaña De La Espriella / CAMPAÑA DE LA ESPRIELLA

“No es el Congreso el lugar para llevar a cabo un debate presidencial (…) estoy listo para el debate, pero donde corresponde: en los medios, en la plaza pública”, dijo el candidato Abelardo de la Espriella ante la invitación de Paloma Valencia para organizar un debate en las instalaciones del Congreso.

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