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22 abr 2026 Actualizado 02:33

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Política

“No es el Congreso el lugar para un debate presidencial”: Abelardo de la Espriella a Paloma Valencia

Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa - Campaña De La Espriella

Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa - Campaña De La Espriella / CAMPAÑA DE LA ESPRIELLA

Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa - Campaña De La Espriella

Laura Duarte@laurad_duarte

“No es el Congreso el lugar para llevar a cabo un debate presidencial (…) estoy listo para el debate, pero donde corresponde: en los medios, en la plaza pública”, dijo el candidato Abelardo de la Espriella ante la invitación de Paloma Valencia para organizar un debate en las instalaciones del Congreso.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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