Miembro del equipo de Diógenes Quintero reveló decisión que le salvó de morir en el accidente aéreo. Crédito: Facebook Diógenes Quintero

Mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del accidente del avión Beechcraft 1900 operado por Satena, que se accidentó en el municipio de La Playa de Belén, han sido constantes las reacciones de dolor y tristeza por parte de familiares, simpatizantes y la sociedad colombiana en general.

Entre las víctimas se encuentra el congresista Diógenes Quintero, quien viajaba con parte de su equipo de trabajo; sin embargo, cuatro integrantes viajaron por tierra y con ellos se reuniría en Ocaña, donde la aeronave tenía programado aterrizar cerca de las 12:05 del mediodía.

Equipo de Diógenes Quintero: la decisión que les salvó la vida

Aunque solían transportarse juntos, cuatro integrantes del equipo del congresista Diógenes Quintero tomaron la determinación de viajar por tierra temprano hacia Ocaña, con la intención de reunirse luego con el dirigente.

El periodista Cristian Correa contó a El Tiempo cómo una decisión tomada de forma espontánea terminaría salvándoles la vida.

“Íbamos a comenzar a rifar los viajes, pero no pasó. Luego dijimos que a partir de la próxima semana había que mirar cómo viajábamos todos para optimizar el tiempo. Nosotros nos fuimos por tierra, a las 5:00 a.m., y los que no viajamos con él nos salvamos”, narró el comunicador de 29 años.

Juan Camilo Pérez, quien también integraba el equipo como community manager, también habló con el diario y en medio del dolor expresó sus condolencias por la pérdida de su compañera Natalia Acosta, quien acompañaba a Quintero en el vuelo.

Le podría interesar: No hay sobrevivientes tras accidente de avión en ruta Cúcuta-Ocaña: esta es la lista de ocupantes

“Yo viajaba con él en avioneta, pero ayer, precisamente, decidimos que no era necesario, que podíamos irnos antes por tierra y esperarlo a él en el aeropuerto de Ocaña; llegamos a esperarlo y nunca llegó”, expresó.

“(...) Irradiaba una energía increíble, era mamita, tenía mucha ilusión de llegar a Ocaña a ver a su hija”, contó el joven profesional sobre la asistente del congresista, quien deja a una menor de siete años.

Últimos momentos que vivieron junto al congresista Diógenes Quintero

Pérez y Correa relataron la cercanía que tenían con el político, quien, además de ser una guía en su camino profesional, se había convertido en un amigo y compañero.

Lea también: El último adiós de la esposa de Diógenes Quintero: “Me dio un beso y se acostó a mi lado”

“Éramos compañeros de deporte, corríamos juntos, montábamos cicla juntos. Él me convenció de irme al lado político; yo estaba más feliz haciendo medios, pero él me conquistó”, recordó Correa.

Los afligidos integrantes del equipo del congresista relataron cómo el pasado domingo tuvieron la última reunión, en medio de un viaje por carretera que terminó con varios inconvenientes, los cuales fueron tomados con buen humor y camaradería.

“En el camino nos reíamos, acelerábamos, soltábamos, se nos apagaba. Ese día fue muy divertido. Diógenes decía que hacía mucho no se reía tanto y que estaba feliz con el equipo que tenía”, relató el periodista.

En medio de las reacciones de dolor y respaldo, las investigaciones continúan con la intervención de todas las autoridades implicadas en el esclarecimiento de los h partiendo del análisis de la caja negra y los datos de vuelo por parte de la Aerocivil, además del procedimiento forense llevado a cabo por cinco equipos del Instituto de Medicina Legal.