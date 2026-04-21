Presidencia se pronuncia sobre trino de Petro por noticia falsa generada con IA

El lunes 20 de abril, el presidente Gustavo Petro compartió en su cuenta de X un video falso, generado con inteligencia artificial, en el que vinculaba a su homólogo Daniel Noboa con el narcotráfico en Ecuador.

Luego de que Telemundo aclarara que no se trataba de un video oficial del medio, Presidencia de Colombia se pronunció y aclaró que los mensajes publicados por el jefe de Estado colombiano, no corresponden a un canal oficial del Gobierno, sino a un perfil administrado directamente por él.

Pronunciamiento de Telemundo sobre video generado con IA

La empresa de Telemundo envió un mensaje al presidente Petro informándole que el video compartido es falso: “Señor presidente, desde Noticias Telemundo queremos informarle que el video que usted ha compartido ha sido modificado con inteligencia artificial y no corresponde a ninguno de nuestros noticieros, aunque intenta imitar nuestra imagen y a nuestros presentadores”, señaló la compañía .

Por otro lado, la vicepresidenta de Noticias Digitales y Streaming de Noticias Telemundo, Marta Planells afirmó públicamente que . “El video que el presidente de Colombia difundió en su cuenta de X no es real y no se corresponde con ningún reporte de Noticias Telemundo. Las imágenes están alteradas con inteligencia artificial y su contenido no es resultado del trabajo de los periodistas de Noticias Telemundo”.

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