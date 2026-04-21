Presidencia se pronuncia sobre trino de Petro por noticia falsa generada con IA
Se trata de una noticia de Telemundo generada con inteligencia artificial, en la que vincula al presidente Noboa con narcotráfico.
Presidencia se pronuncia sobre trino de Petro por noticia falsa generada con IA
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El lunes 20 de abril, el presidente Gustavo Petro compartió en su cuenta de X un video falso, generado con inteligencia artificial, en el que vinculaba a su homólogo Daniel Noboa con el narcotráfico en Ecuador.
Luego de que Telemundo aclarara que no se trataba de un video oficial del medio, Presidencia de Colombia se pronunció y aclaró que los mensajes publicados por el jefe de Estado colombiano, no corresponden a un canal oficial del Gobierno, sino a un perfil administrado directamente por él.
Pronunciamiento de Telemundo sobre video generado con IA
La empresa de Telemundo envió un mensaje al presidente Petro informándole que el video compartido es falso: “Señor presidente, desde Noticias Telemundo queremos informarle que el video que usted ha compartido ha sido modificado con inteligencia artificial y no corresponde a ninguno de nuestros noticieros, aunque intenta imitar nuestra imagen y a nuestros presentadores”, señaló la compañía .
Por otro lado, la vicepresidenta de Noticias Digitales y Streaming de Noticias Telemundo, Marta Planells afirmó públicamente que . “El video que el presidente de Colombia difundió en su cuenta de X no es real y no se corresponde con ningún reporte de Noticias Telemundo. Las imágenes están alteradas con inteligencia artificial y su contenido no es resultado del trabajo de los periodistas de Noticias Telemundo”.
Escuche Caracol Radio EN VIVO AQUÍ:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...