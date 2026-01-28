Cúcuta

No hay sobrevivientes tras accidente de avión en ruta Cúcuta-Ocaña: esta es la lista de ocupantes

Entre la lista de las personas que viajaban en la aeronave accidentada que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña se encuentra el congresista Diógenes Quintero.

Autoridades del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Norte de Santander confirmaron que la aeronave de Satena que había desaparecido al mediodía de este 28 de enero fue hallada tras haberse estrellado en el sector de Curasica, zona rural de La Playa de Belén.

La información agrega que no se registraron sobrevivientes del accidente aéreo.

Tras conocerse el siniestro aéreo, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció que liderará un PMU junto a la Aeronáutica Civil para ofrecer declaraciones una vez se confirme la “información oficial, verificada y concisa sobre lo ocurrido”.

¿Qué se sabe del accidente del avión de Satena en el Catatumbo?

El vuelo NSE 8849 de Satena desapareció luego de perder contacto con el control de tráfico aéreo tras haber despegado alrededor de las 11:42 de la mañana. De acuerdo con la aerolínea, tenía previsto aterrizar sobre las 12:05 del mediodía en Ocaña.

El último contacto con las autoridades aeronáuticas se registró a las 11:54 de la mañana y, por varias horas, se desconoció su ubicación.

La aeronave era una Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709, operada por la empresa Searca.

¿Quiénes viajaban a bordo del avión de Satena accidentado en el Catatumbo?

Satena confirmó la lista de las personas que viajaban a bordo de la aeronave que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña: eran 13 pasajeros y 2 tripulantes.

Según el manifiesto inicial, los tripulantes serían el capitán Miguel Vanegas y el copiloto José de la Vega.

En cuanto a los pasajeros que viajaban en la aeronave, eran:

  1. Natalia Cristina Acosta Salcedo
  2. María Torcoroma Álvarez Barbosa
  3. Maira Alejandra Avendaño Rincón
  4. María del Carmen Díaz Rodríguez
  5. Anirley Julio Osorio
  6. Juan David Pacheco Mejía
  7. Karen Liliana Parales Vera
  8. Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón
  9. Diógenes Quintero Amaya
  10. Anayisel Quintero
  11. Gineth Rincón
  12. Carlos Salcedo
  13. Maira Alejandra Sánchez Criado

