No hay sobrevivientes tras accidente de avión en ruta Cúcuta-Ocaña: esta es la lista de ocupantes

Autoridades del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Norte de Santander confirmaron que la aeronave de Satena que había desaparecido al mediodía de este 28 de enero fue hallada tras haberse estrellado en el sector de Curasica, zona rural de La Playa de Belén.

La información agrega que no se registraron sobrevivientes del accidente aéreo.

#UltimaHora Autoridades del PMU confirman que la aeronave de Satena se estrelló en el sector de Curasica, zona rural de La Playa de Belén.



Tras conocerse el siniestro aéreo, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció que liderará un PMU junto a la Aeronáutica Civil para ofrecer declaraciones una vez se confirme la “información oficial, verificada y concisa sobre lo ocurrido”.

¿Qué se sabe del accidente del avión de Satena en el Catatumbo?

El vuelo NSE 8849 de Satena desapareció luego de perder contacto con el control de tráfico aéreo tras haber despegado alrededor de las 11:42 de la mañana. De acuerdo con la aerolínea, tenía previsto aterrizar sobre las 12:05 del mediodía en Ocaña.

El último contacto con las autoridades aeronáuticas se registró a las 11:54 de la mañana y, por varias horas, se desconoció su ubicación.

La aeronave era una Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709, operada por la empresa Searca.

¿Quiénes viajaban a bordo del avión de Satena accidentado en el Catatumbo?

Satena confirmó la lista de las personas que viajaban a bordo de la aeronave que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña: eran 13 pasajeros y 2 tripulantes.

Según el manifiesto inicial, los tripulantes serían el capitán Miguel Vanegas y el copiloto José de la Vega.

En cuanto a los pasajeros que viajaban en la aeronave, eran:

Natalia Cristina Acosta Salcedo María Torcoroma Álvarez Barbosa Maira Alejandra Avendaño Rincón María del Carmen Díaz Rodríguez Anirley Julio Osorio Juan David Pacheco Mejía Karen Liliana Parales Vera Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón Diógenes Quintero Amaya Anayisel Quintero Gineth Rincón Carlos Salcedo Maira Alejandra Sánchez Criado

Se confirma el listado de los tripulantes del vuelo NSE 8849, de matrícula HK-4709, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña y que se encuentra desaparecido desde el mediodía de este miércoles 28 de enero, luego de perder contacto con el control de tráfico aéreo.



