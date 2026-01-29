El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El último adiós de la esposa de Diógenes Quintero: “Me dio un beso y se acostó a mi lado”

La Aeronáutica Civil confirmó este miércoles, 28 de enero, el siniestro de la aeronave de matrícula HK-4709 de la empresa SEARCA, que cubría la ruta de SATENA Ocaña-Cúcuta.

La aeronave transportaba 13 pasajeros, incluyendo un representante a la Cámara y un candidato a la misma corporación, y dos tripulantes. Lamentablemente, todos ellos perdieron la vida en el accidente.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Diana Riveros, esposa del representante Diógenes Quintero, una figura política comprometido con la paz en la zona, relató los angustiosos momentos que precedieron a la confirmación de la tragedia.

El avión, que debía aterrizar alrededor de las 12:20 p.m. tras un vuelo rápido de 17 minutos, no llegó a su destino. La preocupación inicial se transformó en alarma cuando, aproximadamente a la 1:30 p.m., comenzaron a circular llamadas informando sobre la desaparición de la avioneta.

Noticia en desarrollo