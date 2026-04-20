Jaime Urrego será superintendente encargado, mientras Daniel Quintero es posicionado en el cargo

Mucho se ha cuestionado a la llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia Nacional de Salud, ante la falta de experiencia para este cargo en medio de la crisis del sistema que atraviesa el país.

Sin embargo, su llegada a la Supersalud en inminente y en el Gobierno estarían arreglando todo para su posesión.

Mientras esto pasa, Jaime Urrego, actual viceministro de Salud, será el superintendente encargado, para que la entidad pueda dar continuidad a la operación institucional en una coyuntura de EPS intervenidas, medidas de seguimiento sobre distintos actores del sistema y prestadores con varias dificultades.

A través del decreto 0404 de 2026, oficializan el nombramiento de Jaime Hernán Urrego Rodríguez como superintendente de la Superintendencia Nacional de Salud, y la salida de Bernando Camacho, quien presentó su renuncia irrevocable por“motivos estrictamente personales”.

Movimientos en la SuperSalud

La llegada de Jaime Hernán Urrego se da en medio de cuestionamientos por la designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud, y de un momento de alta complejidad para el sistema, marcado por la presión financiera del aseguramiento, la crisis de la salud y cambios en la cúpula de la entidad, que está en medio de procesos de inspección, vigilancia y control.