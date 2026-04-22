Angélica Lozano a Iván Cepeda: “Hasta el abogado de la mafia debate con el que le pongan”

En medio de la discusión por la organización de un debate presidencial en las instalaciones del Congreso de la República, propuesta de la candidata Paloma Valencia, salieron múltiples críticas al candidato Iván Cepeda por “evadir un debate amplio”.

Una de esas críticas fue de la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, quien lo cuestionó por querer excluir a candidatos del centro político de los debates.

Y, por el contrario, dijo que Abelardo de la Espriella no tendría problema en participar junto con todos los candidatos: “Me preocupa que hasta el abogado de la mafia dijo que no le da miedo debatir en democracia con quién le pongan, y que sea usted quien esté excluyendo del debate”, dijo textualmente la senadora.

Justo antes del señalamiento de la senadora, Cepeda había dicho desde el Congreso que el debate debería ser entre los candidatos de la “extrema derecha”.

Y es que aseguró que la verdadera intención del debate que propone es mostrarle al país “dos posiciones claramente opuestas”.