En cámara ardiente reposa el cuerpo del Representante a la Cámara Diógenes Quintero

Cúcuta

En medio de aplausos y una calle de honor, fue recibido en la gobernación de Norte de Santander, el féretro con el cuerpo del Representante a la Cámara, Diógenes Quintero.



Estará en cámara ardiente hasta las 2:00 PM y posteriormente será trasladado a Ocaña. pic.twitter.com/yCAsN0owEL — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) January 30, 2026

Desde el salón de la Asamblea Departamental, se adelanta el homenaje al congresista. Posteriormente será trasladado al municipio de Ocaña, donde será sepultado.

"Hoy aquí en la sede de la Asamblea del departamento, se tiene el cuerpo del Representante a la Cámara Diógenes Quintero. Está en cámara ardiente y recibiendo el adiós de muchos de sus compañeros de la CITREP, recibiendo el acompañamiento de todos los amigos que han venido a la gobernación a darle su último adiós. Paz en su tumba“, dijo el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado.

Asimismo su fórmula para llegar al Congreso, el actual representante a la Cámara Wilmer Carrillo y quien ahora aspira al Senado de la República, recordó cuál fue la última conversación que tuvo con Diógenes Quintero, justamente momentos antes que se presentara este siniestro aéreo.

“Los últimos momentos estuvimos los dos conversando de muchas cosas, de sus sueños, de sus proyectos, de sus amigos, del Catatumbo, que defendió hasta el último momento de su vida. Así que estamos hoy aquí, acompañando a su familia, a todos quienes éramos sus amigos y bueno su legado no va a quedar aquí, vamos a seguir luchando por lo que quería Diógenes para todo el departamento Norte de Santander”.

El último adiós, al hacaritence, se le dará en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.