Tres día de luto en Hacarí, tierra natal del congresista Diógenes Quintero

Norte de Santander

Hacarí, municipio que vio nacer al congresista Diógenes Quintero, vive hoy con dolor su partida. Desde la administración municipal se decretó tres días de duelo.

“La Administración Municipal de Hacarí informa a la comunidad que, mediante el Decreto N.° 015 del 29 de enero de 2026, se declaran tres (3) días de duelo municipal con ocasión del sentido fallecimiento del Honorable Representante a la Cámara, Dr. Diógenes Quintero Amaya".

Más información Siniestro aéreo de Satena: Avanza sala de crisis de la Cruz Roja desde Cúcuta

Este decreto establecer que se debe “izar a media asta las banderas del Municipio de Hacarí, del Departamento de Norte de Santander y de la República de Colombia en todos los edificios públicos, entidades descentralizadas e instituciones educativas oficiales. Así mismo, se invita a la comunidad en general a izar la bandera del municipio en sus viviendas, como acto de honor, respeto, solidaridad por el sensible fallecimiento de nuestro Honorable Representante a la Cámara, Dr. Diógenes Quintero Amaya”.

Sin embargo, este no ha sido el único acto en memoria del hacaritence. En su tierra natal se adelantó una eucaristía y posteriormente una velatón en el parque principal.

Velatón en Hacarí, en memoria de Diógenes Quintero. / Foto: Alcaldía de Hacarí. Ampliar

Más información Autoridades piden apoyo a familiares de víctimas del siniestro aéreo para identificar los cuerpos

Diógenes Quintero Amaya fue un campesino nacido en la vereda Agua Blanca, zona rural de Hacarí. Sus estudios universitarios los realizó en la ciudad de Cúcuta, convirtiéndose en el primer abogado de su familia. Fue Personero de Hacarí y Defensor del Pueblo de Ocaña. Posteriormente, comenzó su aspiración a la Cámara de Representante, por la curul de paz del Catatumbo, logrando llegar al Congreso de la República, en representación de todas las víctimas de su región.