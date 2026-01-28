¿Quién era Diógenes Quintero, el congresista que murió en el accidente aéreo ruta Cúcuta-Ocaña?

En la tarde de este miércoles, 28 de enero, se confirmó la muerte de todas las personas que iban en la avioneta de Satena que se desplazaba entre Cúcuta y Ocaña, Norte de Santander, entre ellos los congresistas Carlos Salcedo y Diógenes Quintero.

¿Quién era Diógenes Quintero?

Nació en Agua Blanca, corregimiento del municipio de Hacarí, en la región del Catatumbo. Era abogado, especialista en derecho administrativo de la Universidad Libre de Cúcuta y actualmente cursaba una maestría en gerencia para el desarrollo en la Universidad Externado de Colombia.

Asimismo, inició su trayectoria pública en la defensa de los derechos humanos y el trabajo comunitario en el territorio. Se desempeñó como personero municipal de Hacarí y como defensor regional del pueblo en Ocaña, desde donde adelantó acciones orientadas a la protección de comunidades afectadas por el conflicto armado y la ausencia institucional.

Posteriormente, fue fundador y presidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo.

En 2022 fue elegido Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz, con el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado. En el Congreso de la República ha centrado su labor legislativa en iniciativas relacionadas con la reforma agraria, el desarrollo rural integral, la defensa de la población campesina y el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, con énfasis en las necesidades del Catatumbo.

