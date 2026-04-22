“Colpensiones entregó contrato a dedo a Confiar, financiador del Pacto Histórico”: Paloma Valencia

La controversia surgió luego de que la senadora y aspirante a la Casa de Nariño, Paloma Valencia, denunciara presuntas irregularidades en un acuerdo firmado entre Colpensiones y la Cooperativa Confiar.

A través de su cuenta de X, Valencia aseguró que el contrato habría sido direccionado. “Colpensiones en noviembre de 2025 le entregó un contrato a dedo al principal financiador del Pacto Histórico, la Cooperativa Confiar, para que efectúe el pago de las mesadas pensionales”, afirmó.

“En 2026, Confiar les entregó $12.000 millones para el Senado y $7.876 millones para la Cámara. En 2022, Confiar le entregó $4.700 millones a la campaña de Petro y también financió la campaña del Pacto al Congreso”, añadió.

Además, cuestionó la falta de información sobre los recursos que manejaría la entidad: “Colpensiones no ha querido informar cuántos recursos manejará Confiar”.

Según explicó, inicialmente se habría indicado que existía un cupo de inversión autorizado, pero luego esa versión fue desmentida. “Primero me dijeron que tenían cupo de inversión autorizado para pago de nómina, pero después negaron que hubieran autorizado el cupo, es decir, el monto de dinero que administrarían”, indicó.

En esta línea, Valencia puso en duda la viabilidad del convenio. “Si Confiar no tiene cupo de inversión autorizado, no tiene sentido que haya firmado un convenio para pagar las mesadas pensionales”, sostuvo.

La aspirante también advirtió sobre el posible uso temporal de los recursos. “Colpensiones le gira los recursos a Confiar, ellos los utilizan durante un día (…) y después los giran a los pensionados. Ahí está la ganancia de la Cooperativa”, agregó.

Finalmente, lanzó un cuestionamiento sobre la transparencia del proceso electoral: “¿Están usando a Colpensiones para pagar favores de campaña?”.

¿Qué respondió el Gobierno?

A propósito de la denuncia de Valencia, el presidente Gustavo Petro afirmó que “Confiar no ha hecho donaciones sino préstamos que se pagan”.

“En cambio, el dueño del grupo Aval les ha hecho a ustedes, a través de su partido donaciones por decenas de millones de pesos y a pesar de los problemas judiciales en EEUU, que la justicia no quiso investigar en Colombia, mantiene contratos de manejo fiduciario y cuentas con el Estado”, le dijo a la congresista del Centro Democrático.

“¿Usted propone excluir las cooperativas financieras y sólo dejar a los bancos que también financian sus campañas?”, concluyó.