Crisis con Ecuador, visita a Venezuela y más: los temas de Petro en consejo de ministros

Este 21 de abril, el presidente Gustavo Petro lideró un nuevo consejo de ministros en el cual se abordaron temas clave para el Gobierno Nacional como la tensión arancelaria que existe con Ecuador, la guerra en Medio Oriente y los misiles de Estados Unidos sobre el Mar Caribe, entre otros.

En medio del encuentro, el mandatario se pronunció acerca del viaje que tiene planeado hacer a Venezuela, para reunirse con la presidenta encargada Delcy Rodríguez en Caracas.

Al respecto, el presidente le pidió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encargarse de la seguridad del encuentro que está programado para el 24 de abril.

Por otra parte, el mandatario arremetió contra sectores de la derecha que tienen contratos con Ecopetrol y advirtió que es necesario “vigilarlos” para evitar la quiebra de la petrolera.

“Como nosotros somos ingenuos, ahí están (…) apenas se dieron cuenta de que en este mes cambian, salieron a amenazar a Ricardo Roa, otros les creyeron y lo sacaron a vacaciones. Lo que toca vigilar no es si Roa entra o no de vacaciones, sino qué pasa con los contratos por 20 billones de pesos”, dijo, dirigiéndose a su ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo.

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Vea aquí el consejo de ministros de este 21 de abril:

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