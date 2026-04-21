Colombia deberá pagarle 380 millones de dólares a Teléfonica: CIADI negó recurso

La Unidad Investigativa de Caracol Radio conoció que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) rechazó el recurso con el que Colombia buscaba suspender provisionalmente el pago de 380 millones de dólares a la empresa Telefónica en medio de la disputa por la reversión a la Nación de equipos e inversiones realizadas por la compañía.

El Comité ad hoc que se encontraba a cargo de analizar la solicitud de suspensión provisional del pago desestimó la petición de Colombia luego de que el Estado no presentó una garantía bancaria por el valor de la condena (380 millones de dólares) dentro de los últimos 30 días.

La Nación no pudo cumplir con ese requisito debido a que, según fuentes enteradas, el presupuesto del año 2026 ya se encuentra comprometido y no había disponibilidad para constituir esa póliza.

La compañía de telecomunicaciones podrá exigir ante Colombia o un juez que se le desembolsen esos recursos, independientemente de que en la actualidad está por resolverse un recurso de anulación, impulsado por el Estado, contra todo el proceso.

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