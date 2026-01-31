No habrá cierre en Las Areneras de Amagá hasta que se habilite completamente La Sinifaná

Amagá- Antioquia

Se tomó una nueva decisión sobre el cierre de la vía de Pacífico 1 en el sector de las Areneras en Amagá , Suroeste de Antioquia. La reciente directriz fue acordada entre los 23 alcaldes de la subregión, los gremios económicos y la ANI.

El alcalde Wilser Molina manifestó que la nueva decisión consiste en que por ahora no habrá cierre de la vía por cinco horas en el día para adelantar obras complementarias en Las Areneras, como se había previsto . El compromiso de la ANI y la concesión Covipacífico es que se adelanten trabajos urgentes en el sector de la Sinifaná.

“Se tomó la decisión de no cerrar la vía en el sector Las Areneras. Van a seguir trabajando en el sector Las Sinifaná, en el repecho, hasta tener habilitada totalmente esta vía en este sector. Y posteriormente nos vamos a reunir para seguir analizando el horario, que espero sea nocturno”, agregó el alcalde de Amagá.

Explicó además que en una próxima reunión se seguirán analizando otras estrategias que no generen afectaciones a las poblaciones de la subregión.