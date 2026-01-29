Invías autorizó el cierre del sector Las Areneras de Amagá en Pacífico 1

Amagá- Antioquia

Este miércoles se conoció que el Instituto Nacional de Vías INVIAS informó que autorizó a la concesión Covipacífico para que esta pueda cerrar la vía al Suroeste a la altura del municipio de Amagá para que adelante obras que permitan terminar ese corredor vial. Se aclara que aún el cierre no se realiza hasta que no se cumpla con la socialización

Según la resolución de la entidad, el cierre de esta vía a la altura de las Areneras comenzó desde este 28 de enero durante un año, entre las 8:30 a.m. y la 1:30 p.m., de lunes a sábado durante un año, es decir, hasta el 28 de enero del 2027. Con excepción del sábado, si el fin de semana es puente festivo. También se informa que el cierre se levantará en la temporada decembrina entre el 20 de diciembre de 2026 y el 6 de enero de 2027 en el tramo (PR83+300 al PR86+000).

Vías alternas

Medellín - Santafé de Antioquia - Bolombolo.

Medellín - La Pintada - Bolombolo.

Invías informó adicionalmente que la concesión Covipacífico se encargará de instalar las vallas informativas, suministrar controladores de vía para evitar accidentes con los peatones, trabajadores y conductores. La policía de carreteras colaborará en los cierres definidos en la resolución y en que se cumpla la indicación de INVIAS.

Finalmente, la entidad nacional advirtió que esta decisión tiene recurso de reposición, para cuya actividad se dispone de los diez días siguientes a la fecha de la resolución, que es el 27 de enero.

Covipacífico

La concesionaria encargada de las obras en el sector Las Areneras de Amagá manifestó que esta semana se adelantará la socialización con la comunidad y las autoridades a quienes se les informarán las novedades asociadas a esta resolución.

“Durante esta semana se adelantará un proceso de socialización con autoridades y demás actores, dentro del. Hasta tanto no finalice este proceso, no se implementará ninguna restricción”.

Inconformidad