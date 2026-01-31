Tesis de pregrado del CES es reconocida como la mejor del mundo en biotecnología reproductiva

Medellín

Un trabajo de investigación desarrollado en el pregrado de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES fue reconocido como la mejor tesis de pregrado del mundo en el área de biotecnologías reproductivas animales por la International Embryo Technologies Society (IETS), una de las organizaciones científicas más influyentes a nivel global en reproducción animal.

El reconocimiento se otorgó durante la 52ª conferencia mundial de la IETS, realizada en 2026 en Ciudad de Panamá, evento que reunió a más de 700 investigadores, académicos y expertos en tecnologías de reproducción asistida provenientes de distintos países.

En este escenario internacional, el estudio desarrollado en Colombia se impuso entre investigaciones de universidades líderes en el campo.

La tesis aborda uno de los principales desafíos de la reproducción asistida en ganadería: la pérdida de calidad del semen bovino tras los procesos de congelación y descongelación, una problemática que impacta directamente la eficiencia reproductiva, los costos productivos y el aprovechamiento del material genético en los programas de inseminación artificial y producción de embriones in vitro.

De acuerdo con los resultados del estudio, la suplementación con mononucleótido de nicotinamida (NMN) mejora la viabilidad y el desempeño de los espermatozoides luego de la descongelación, lo que permite optimizar el desarrollo embrionario en laboratorio.

Estos hallazgos representan una oportunidad para fortalecer los procesos de reproducción asistida y hacer más eficientes los sistemas productivos del sector ganadero.

La investigación fue desarrollada en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad CES y contó con la dirección y acompañamiento de docentes e investigadores de esta institución y del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, lo que resalta el trabajo académico colaborativo y el alcance de la investigación aplicada desde el pregrado.

Para la Universidad CES, este reconocimiento internacional ratifica el impacto de la investigación formativa y la capacidad de la academia colombiana para generar conocimiento científico de alto nivel, con aplicaciones prácticas en el sector agropecuario y proyección internacional.