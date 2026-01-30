Así son los ‘súper aguaceros’ que preocupan en Medellín y el momento del día en el que más ocurren. Getty Images

El pasado miércoles 28 de enero de 2026 se presentó una tormenta eléctrica de grandes proporciones que afectó de manera considerable la movilidad y el desarrollo de las actividades cotidianas, desde el mediodía hasta horas de la noche en Medellín.

De acuerdo con los datos del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, Siata, esta situación inusual provocó que en poco más de 40 minutos se superara el promedio histórico de lluvias para todo el mes de enero (87 milímetros), como lo resaltó también el alcalde Federico Gutiérrez.

Este fenómeno, según El Colombiano, ha sido catalogado como “súper aguaceros” y, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Medellín, la Universidad Nacional sede Medellín y la Universidad EIA, se espera que se sigan repitiendo, especialmente en horas en las que se presenta el mayor tráfico y movilización de personas en la capital de Antioquia.

¿Por qué se producen los ‘súper aguaceros´?

El Siata informó, de acuerdo con los datos recopilados en la tormenta del pasado 28 de enero, que se presentó un evento de lluvia extrema, con su mayor intensidad cerca de las 2:45 p.m. sobre el sector del poblado.

Este tipo de lluvias, según explicó a Telemedellín el docente de la Universidad de Medellín, Rúben Darío Montoya, se presentan en periodos cortos de tiempo pero con una intensidad muy por encima de los registros, especialmente en los corregimientos de Altavista y San Antonio del Prado y en el sur del Valle de Aburrá, abarcando los municipios de La Estrella, Itaguí, Sabaneta y Envigado.

El investigador explicó que el clima lluvioso de la ciudad depende de la ubicación del Valle de Aburrá en una zona de alta radiación solar, con constante humedad, en la que se generan formaciones nubosas verticales que favorecen la aparición de lluvias cortas pero concentradas, con “fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y, en algunos casos, hasta caída de granizo”, como explicó Montoya.

Además de la actividad eléctrica y los reportes de inundaciones en varias zonas de Medellín, el principal inconveniente surgió a partir de los aumentos de nivel que produjeron desbordamientos en quebradas como La Presidenta.

🌧️📍 ¿Qué pasó con las lluvias del 28 de enero del 2026 en el Valle de Aburrá?

💧 Cada lluvia nos recuerda que vivimos en un territorio dinámico, donde entender el riesgo es una forma de cuidar la vida. pic.twitter.com/LOXjltiOSe — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) January 30, 2026

¿A qué horas se esperan las lluvias más fuertes en Medellín?

El estudio llevado a cabo por la Universidad de Medellín, Nacional sede Antioquia y la EIA determinó que los ‘super aguaceros" tienen mayor potencial de producirse entre el mediodía y las 6 de la tarde, en el momento más álgido de actividad urbana.

El Siata y el DAGRD anunciaron que esta tendencia seguirá en los próximos días y recomendaron a la ciudadanía consultar constantemente los canales oficiales de las entidades.

Las autoridades pidieron evitar la exposición a los escenarios de riesgo en horas de la tarde, en especial a las lluvias intensas, crecientes súbitas, vientos y descargas eléctricas.

🤝 Sumamos esfuerzos con @DAGRDMedellin @AlcaldiadeMed y, enfocados en la protección de vidas, fortalecemos el monitoreo y las acciones de prevención durante hoy viernes 30 de enero y mañana sábado 31 de enero de 2026, días en los que se esperan lluvias en el Valle de Aburrá. pic.twitter.com/NeA8huD2az — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) January 30, 2026

¿Por qué hay tantas inundaciones en Medellín?

Frente a estos hechos, Carolina García Londoño, presidenta de Capítulo Antioquia y de la Sociedad Colombiana de Geología, explicó en un video que este tipo de lluvias se hacen cada vez más frecuentes por la acción del cambio climático.

García destacó que las inundaciones no se deben exclusivamente al aumento de las lluvias, sino a la situación de la canalización y cobertura (obstrucción) de las cerca de 4.200 quebradas del Valle de Aburrá en espacios estrechos, además de la acumulación de basura y escombros.

“Cada vez tenemos menos espacios verdes con drenaje natural, reemplazados por pavimento y concreto que impiden la absorción del agua, que fluye a la parte baja del valle, además de la saturación del sistema de alcantarillado.

Actualmente, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha identificado más de 400 puntos críticos en las quebradas causados por las razones antes mencionadas.