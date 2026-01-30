Las tarifas de taxis aumentarán en Medellín desde el 2 de febrero

Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que desde este 2 de febrero de 2026 las tarifas para taxi básico, eléctrico y lujo aumentarán con respecto al salario mínimo. Las nuevas tarifas fueron analizadas con las empresas de taxis teniendo como base la resolución del Ministerio de Transporte.

El jefe de este despacho, Pablo Ruíz, informó que se tomó como base un estudio técnico de la canasta de costos operacionales entre los meses de octubre y diciembre, con lo que acordó la tarifa mínima para los diferentes servicios de este transporte público que trabaja en la capital antioqueña.

La administración municipal recalca que los vehículos taxis, para cobrar el nuevo valor, estos deben tener los taxímetros calibrados en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA); además, se debe tener en una parte visible el adhesivo que certifica la legalidad de la tarifa.

“Se estableció que la carrera mínima quedará en $8,300 para taxi básico, $9,500 para taxi eléctrico y $12,100 para taxi de lujo. En cuanto al arranque o banderazo, será de $5,900, $6,400 y $8,500 respectivamente”, informó el secretario Ruiz.

Valores para taxi eléctrico

Para este servicio, el banderazo se fijó en $6.400, la caída se mantiene en $200 cada 82 metros, la carrera mínima será de $9.500, el tiempo de espera costará $350 por cada 60 segundos, la hora contratada valdrá $43.000 y el viaje al aeropuerto tendrá una tarifa de $134.100.

Taxi de lujo

El arranque o banderazo será de $8.500, la caída continuará en $200 cada 82 metros, la carrera mínima quedará en $12.100, el tiempo de espera será de $350 por cada 60 segundos, la hora contratada tendrá un valor de $49.200 y la carrera al aeropuerto se estableció en $143.100.

Se recalca que la Secretaría de Movilidad llevará a cabo acciones de control para verificar que los taxistas sí estén cumpliendo con el cumplimiento y evitar con esto cobros excesivos u otras irregularidades.