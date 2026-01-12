Alcaldes del Suroeste se oponen al cierre del sector Las Areneras en Amagá el 27 de enero

Amagá- Antioquia

El alcalde del municipio Amagá, Wilser Molina, manifestó que el año pasado se acordó que Covipacífico realizaría el cierre por algunas horas en el sector Las Areneras en el peaje para avanzar en las obras durante 10 meses para construir el retorno. Recordemos que esta acción se iba a realizar el 13 de enero del presente año, pero hace recientemente se conoció que se postergó para el 27 del mismo mes. Ante esto, el mandatario manifestó que ya conversó con otros mandatarios que utilizan la misma vía. Ellos llegaron a un acuerdo para no permitir ese cierre en la fecha anunciada. Además, explicó que se deben a incumplimientos de la concesión y de la ANI.

“Nosotros nos vemos en la necesidad y en la obligación de no autorizar este cierre. Nosotros con Pacífico y con la ANI habíamos acordado que primero organizaran el peaje. Dos, tenían que organizar una vía alterna, que corresponde a la jurisdicción de Amagá, entre Maní-El Cardal, El Morro y Yarumal; no lo han hecho. Nosotros no podemos autorizar un cierre en esas condiciones”, manifestó el mandatario Molina.

Solicitud de la ANI

Según el alcalde Wilser Molina, en la reunión realizada el pasado viernes 9 de enero con la Agencia Nacional de Infraestructura, la concesión y demás alcaldes, la entidad del gobierno nacional les solicitó que firmaran la resolución del cierre de la vía el 27 de enero, a lo que también se negaron.

“Pero eso de que venga, firmemos por 5 horas, pero miramos si hay días que no y hay días que sí. Pues la verdad no, ¿y por qué? Porque el día les da por cerrar todos los días de lunes a viernes 5 horas y dicen, no es que los alcaldes firmaron la resolución. Entonces que quede consignado que será una vez a la semana que cerrarán 5 horas y habrá días de 2 horas, habrá días en que no se cerrarán y, si queda consignada en la resolución, se analiza”.

Sin embargo, ante esto, el mandatario insiste en que existen otras alternativas, como las horas de la noche para hacer los trabajos que deben hacer en el lugar, entre las nueve de la noche y la una de la madrugada; indica que incluso la concesión viene realizando labores nocturnas y debería ser así y no en el día cuando se afecta a los transportadores de carga, pasajeros y volqueteros del Suroeste.

“Para no perjudicar y afectar al sector productivo del suroeste. Los jóvenes estudiantes se van a ver afectados, los servicios de salud se van a ver afectados, el transporte público, pues va a empobrecer. Entonces, nosotros como gobernantes escuchamos a las comunidades”, agregó.

Recalcó lo que ya ha expuesto y es que no se oponen a la obra y esta tendrá que hacerse. Pero insiste en otras alternativas. Ya que, según su cálculo, serían alrededor de 400 mil habitantes de la subregión los afectados e insiste en que eso no lo van a permitir.

Anuncios de Covipacífico

Ante el requerimiento de los alcaldes sobre el arreglo del peaje, desde este lunes 12 de enero la concesión inició las obras de ampliación temporal del lugar y para mejorar la movilidad, solicita a la comunidad hacer uso adecuado de la estación de recaudos, tratar de llevar el dinero exacto del valor, preferir el tiquete de retorno y no comprar a vendedores ambulantes para no generar trancones.

“Con esta puesta en servicio quedan habilitados tres carriles adicionales, uno de ellos exclusivo para el pago electrónico IP/REV, lo que permitirá una operación más eficiente del peaje, especialmente en el sentido Medellín–Amagá, contribuyendo a la reducción de los tiempos de espera. La ampliación corresponde a una medida temporal, implementada como una acción adicional y necesaria para atender la alta demanda de tránsito en este punto del corredor”, agregó la concesión en un comunicado.