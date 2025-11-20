Hay polémica en el suroeste antioqueño por un cierre en la vía Amagá-Medellín que duraría un año

La socialización de un posible cierre total en la vía del Suroeste antioqueño, que se extendería durante un año, desató molestia entre las autoridades locales y generó preocupación en comerciantes y transportadores de la región.

Todo comenzó con la circulación de un volante, al parecer, distribuido por Covipacífico, en el que se anunciaba una restricción de tránsito entre el próximo 24 de noviembre de 2025 y el 24 de noviembre de 2026 en el sector Areneras —Paso Nivel, Amagá—, sin que previamente existiera una comunicación oficial a los mandatarios locales.

El volante señala que la Concesionaria Vial del Pacífico implementará un cierre total entre los puntos PR83+300 y PR86+000 —Areneras–Paso Nivel—. El objetivo, según se explica en el documento, es ejecutar las obras del Retorno 2, parte de la solución integral de movilidad del Paso Nivel.

Los horarios difundidos en el volante indican que el cierre sería de lunes a sábado, entre las 8:30 a. m. y la 1:30 p. m., y que no habría cierre los domingos, festivos, Semana Santa, semana de receso escolar, sábados previos a festivos ni durante la temporada alta entre el 20 de diciembre y el 6 de enero de 2026.

Además, sugieren dos rutas alternas para los usuarios:

Medellín – La Pintada – Bolombolo.

Medellín – Santa Fe de Antioquia – Bolombolo.

Las reacciones

El alcalde de Amagá, Wilser Darío Molina, expresó su inconformidad por haberse enterado del posible cierre de la vía a través de un volante y no de manera formal. De hecho, calificó la situación como inadmisible.

“No van a llegar como ladrones en la noche a entrampar al Suroeste”, dijo el mandatario, quien aseguró que más de 400.000 habitantes de la subregión se verían afectados por la restricción en la vía Amagá–Medellín, corredor fundamental para la movilidad y el comercio del Suroeste y del Occidente del país.

Molina anunció que convocará a los 22 alcaldes del Suroeste antioqueño para exigir información oficial y tomar una posición conjunta frente a la medida, especialmente porque el cierre empezaría justo en época de Navidad, cuando el comercio y el turismo de la región dependen del flujo constante de viajeros.

¿Qué dice Covipacífico?

Covipacífico emitió un comunicado en el que explicó que inició un proceso de socialización con usuarios, gremios y autoridades locales “con el propósito de entregar información clara y oportuna”.

La concesionaria indicó que estas jornadas buscan que la comunidad conozca los escenarios de obra y el manejo del tráfico necesario para construir el Retorno 2, pero destacó que los horarios y condiciones definitivas solo serán confirmados cuando el Invías expida la resolución oficial, que —según ellos— se emitirá en los próximos días.

Entre los puntos socializados se incluyen:

Cierre total en el sector Areneras–Paso Nivel (PR83+300 a PR86+000).

Horarios propuestos: lunes a sábado, 8:30 a.m. – 1:30 p.m.

Excepciones para domingos, festivos y temporadas de alta movilidad.

Rutas alternas hacia Bolombolo vía La Pintada o Santa Fe de Antioquia.

Canales de contacto para inquietudes de los usuarios.

Covipacífico insistió en que el proceso de información se está adelantando antes de que exista autorización oficial, precisamente para que los usuarios conozcan el posible escenario.