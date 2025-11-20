“No podemos permitirlo”: gobernación ante anuncio de cierre de la vía en Las Areneras de Amagá

Amagá- Antioquia

La gobernación de Antioquia se sumó a las voces de rechazo sobre la decisión que tomó la Concesión Pacífico 1 por el cierre de la vía en el sector Las Arenaras durante cinco horas al día entre el 24 de noviembre del 2025 y el mismo mes del 2026 para adelantar obras de construcción de un retorno exigido por la ANLA.

El secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Horacio Gallón, coincidió en su petición a la que ya había hecho el alcalde de Amagá, Wilser Molina, la cual consiste en que se deben primero hacer las obras pendientes en la zona. Además, insisten en que la afectación económica para la subregión es bastante alta en época de fin de año, por lo que recalcan no estar de acuerdo con el cierre anunciado.

“El tema turístico, el tema agropecuario, la cosecha de café, la cosecha de limón y de naranja que tenemos en el suroeste, se han visto afectados de manera ostensible por la falta de continuidad en las vías. Entonces, nosotros tenemos que primero guardar a esa subregión, que es muy importante en su tema económico; estamos con la gente, y por eso hemos propiciado con Pacífico uno, con la ANI, tener unas nuevas mesas de trabajo para evaluar cómo pueden ser los cierres, si son nocturnos, pero nosotros esas cinco horas no lo vamos a permitir que se cierre”.

El funcionario agrega que desde el 2024 la gobernación viene adelantando gestiones que ubiquen alternativas que permitan soluciones que no afecten a más de 400 mil habitantes de esa subregión.