El Estado girará $85 mil millones para las obras del Metro de la 80; esta plata debió llegar en 2025

Medellín

Por ahora hay noticias positivas para el Metro de la 80, que se construye en el occidente de la ciudad en una financiación conjunta entre el Distrito de Medellín y el Metro con el gobierno nacional. Este último se había comprometido con el 70% del dinero y el 30% restante, la alcaldía de la capital antioqueña.

El Metro de Medellín, a través de su gerente general, Tomás Elejalde, informó que ya se encuentra en trámite con el gobierno nacional la llegada de 85 mil millones de pesos que apoyarán las obras del metro de la 80. Pese a que este dinero se esperaba para finales del 2025, e n los próximos días ya entrará en las cuentas de la empresa de transporte para continuar con ese importante proyecto de movilidad.

“Sin embargo, está pendiente por entregar del Ministerio de Hacienda una fecha cierta para los 412 mil millones de pesos, correspondiente, repito, a la vigencia 2025. Esta fecha cierta para ese desembolso es muy relevante para el proyecto, porque las vigencias futuras son el soporte para la financiación del proyecto. Esto quiere decir que con las vigencias futuras se entrega la garantía para que los bancos nos presten el dinero para avanzar en la ejecución del proyecto”, aseguró el gerente Elejalde.