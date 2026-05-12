Deuda de $412.000 millones del Gobierno generaría retrasos en obras del Metro de la 80 en Medellín

Medellín

El Gobierno Nacional acumula una deuda superior a los $412.000 millones para la construcción del Metro de la 80, situación que podría afectar el ritmo de ejecución de una de las obras más importantes de movilidad en Medellín.

Según reveló el Metro, a cierre de 2025 la Nación debía transferir $497.000 millones para el proyecto, pero hasta la fecha solo ha girado $85.000 millones de vigencias futuras, sin sumar los recursos pendientes correspondientes a 2026.

Aunque el Gobierno Nacional ha explicado que, de acuerdo con las normas del Presupuesto General de la Nación, tiene plazo hasta el 31 de diciembre de este año para desembolsar los recursos correspondientes a 2025, desde el Metro insisten en que los pagos deben hacerse con mayor anticipación para garantizar la estabilidad financiera de la obra.

El pago que estaría anunciado para mayo, buscaría descongestionar la deuda que se tiene con los préstamos en bancos que ha realizado el Metro, logrando que el proyecto continúe.

“El metro del 80 ha podido seguir avanzando porque tenemos unos créditos con la banca local, pero esos créditos tienen que ser respaldados con las vigencias futuras y necesitamos esos desembolsos de vigencia futura para poder seguir adelante. De lo contrario, podríamos tener dificultades en el avance del proyecto”, señaló Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín.

Avances en el Metro de la 80

Pese a la incertidumbre por los recursos, el gerente del Metro de Medellín destacó que el proyecto sigue desarrollándose de manera eficiente, con un avance cercano al 50%.

Entre los principales frentes de obra mencionó el viaducto y la estación Caribe, la estación San Germán y la demolición de predios destinados al patio taller. También resaltó los avances conjuntos con Empresas Públicas de Medellín en el rediseño de redes de servicios públicos, uno de los componentes más complejos de la intervención urbana.

Por otro lado, ya están disponibles más del 95 % de las áreas requeridas para la construcción, luego de resolver procesos de compensación social para moradores afectados por las obras.

En un balance de gestión y sostenibilidad, la empresa destacó además que cerró el 2025 con un EBITDA positivo superior a $200.000 millones, recursos que serán destinados al fondo de modernización y repotenciación del sistema, con inversiones enfocadas en compra de trenes, mejoras de accesibilidad y actualización tecnológica.