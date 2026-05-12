Policía abre investigación disciplinaria a uniformado involucrado en muerte de un perro en Rionegro

Rionegro, Antioquia

La Policía Nacional en el departamento de Antioquia informó que, ante el reciente hecho registrado en el sector La Convención, en el municipio de Rionegro, donde un uniformado ocasionó la muerte de un perro durante un procedimiento policial, la institución abrió una investigación disciplinaria contra el policía involucrado.

El suceso, que dejó como resultado la captura de un ciudadano por el presunto delito de violencia contra servidor público, luego de que presuntamente agrediera a los uniformados con un machete, ha causado indignación entre la ciudadanía y la comunidad animalista del Oriente antioqueño, tras la circulación en redes sociales de un video grabado por un ciudadano.

De acuerdo con el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de la Policía Antioquia, durante el procedimiento el perro del hombre capturado atacó a un ciudadano y a uno de los uniformados que atendían la situación, causándoles heridas en las extremidades inferiores. Ante este hecho, el uniformado accionó su arma de dotación.

“En este momento, el uniformado implicado en el hecho está siendo sometido a una valoración en un centro médico, con el fin de determinar las lesiones que presenta y posteriormente tomar decisiones administrativas”, señaló el coronel Muñoz.

Además, agregó que la institución mantiene el compromiso con el respeto por la vida y el bienestar de los animales como seres sintientes, así como con el uso diferenciado, racional y proporcionado de la fuerza.

La Alcaldía de Rionegro también se pronunció ante el suceso, haciendo un llamado a la ciudadanía a actuar con prudencia y responsabilidad mientras avanza la investigación de las autoridades.