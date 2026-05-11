Precio del dólar en Venezuela para HOY 11 de mayo de 2026: BCV estima alzas a inicio de semana

Imagen de referencia del billete de Diez Mil Bolívares. De fondo hay una imagen translúcida de la bandera de Venezuela (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este lunes 11 de mayo de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales. Así, la cifra de las cotizaciones superó la barrera de los 500 bolívares por dólar.

Cabe acotar que el contexto interno del país se ha agitado recientemente por el anuncio de fin a la ley de amnistía, anunciado por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

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Precio del dólar en Venezuela para HOY 11 de mayo de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 500,46060000 bolívares venezolanos (VES) para este lunes 11 de mayo de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada el pasado viernes( $499,86080000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 589,27233807 bolívares.

589,27233807 bolívares. Yuan chino: 73,59606476 bolívares.

73,59606476 bolívares. Lira turca: 11,03277068 bolívares.

11,03277068 bolívares. Rublo ruso: 6,71398712 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 11 de mayo de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Mercantil: 588,8209 para compra - 611,0000 para venta.

588,8209 para compra - 611,0000 para venta. Banesco: 523,3099 para compra - 521,3372 para venta.

523,3099 para compra - 521,3372 para venta. BBVA Provincial: 535,0000 para compra - 599,9279 para venta.

535,0000 para compra - 599,9279 para venta. Banco Exterior: 514,7611 para compra – 585,4281 para venta.

514,7611 para compra – 585,4281 para venta. N58 Banco Digital : 499,6679 para compra - 499,8091 para venta.

: 499,6679 para compra - 499,8091 para venta. Otras instituciones: 574,4939 para compra - 574,7291 para venta.

Así funcionará el aumento al salario mínimo

El Gobierno de Venezuela, encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, anunció un aumento del ingreso mínimo integral de los trabajadores del país, conformado por el salario mínimo y bonificaciones, a un total 240 dólares mensuales.

Consulte aquí: Venezuela redefine ingreso integral: salario mínimo seguirá congelado y dependerá de bonos en 2026

Esto representa un aumento del 26%, cuando el salario integral estaba ubicado en los 190 dólares totales, No obstante, esta medida solo cubre el 34,6% de la canasta básica en Venezuela, que se estimó en $692 USD en marzo por la consultora Ecoanalítica.

Gremios y organizaciones han exigido que los incrementos se reflejen en el salario base y no solo en bonos, para garantizar derechos laborales completos.

En este sentido, vale acotar que Venezuela reporta una inflación del 10.6% en abril, según el BCV. Quedan así varios retos para el gobierno interino, que con la reciente reforma a la ley de minas busca la atracción de capital extranjero para dinamizar la economía más allá del sector de hidrocarburos.

Así las cosas, el “ingreso integral” se dividirá así: 200 dólares por el “Bono de Guerra Económica” más 40 dólares por el bono de alimentación (Cestaticket), que entrega cada vez a los trabajadores. En el caso de los pensionados, recibirán 70 dólares a través del “Bono de Guerra Económica”.

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